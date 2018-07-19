Общественные наблюдатели обеспечат контроль на "дачных" избирательных участках

Наблюдатели намерены проследить за выборами мэра Москвы на каждом избирательном участке. Об этом заявил главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в ходе заседания Общественного штаба, которое состоялось в четверг, 19 июля.



По его словам, столичная Общественная палата (ОП) направит своих наблюдателей на все избирательные участки. Журналист подчеркнул, что штаб готов обучить наблюдателей, в том числе от кандидатов. "Мы постараемся стопроцентно закрыть все участки", – сказал Венедиктов.

Он также отметил, что все волонтеры пройдут специальное обучение под руководством экспертов Московской городской избирательной комиссии (Мосгоризбирком), а также движения в защиту прав избирателей "Голос". Венедиктов добавил, что наблюдатели от партий и кандидатов имеют возможность пройти обучение вместе с наблюдателями, которые будут следить за выборами от Общественной палаты.

В свою очередь, зампред Общественного штаба по наблюдению за процессом голосования, спикер Московской городской думы Алексей Шапошников отметил, что Общественный штаб просит кандидатов на пост градоначальника также направить своих наблюдателей на избирательные участки, в том числе "дачные".

Он отметил важность того, чтобы наблюдение за выборами и за дальнейшим подсчетом голосов на участках вне столицы осуществлялось так же, как и в Москве, в соответствии с "московским стандартом" выборов. Шапошников напомнил, что всего за пределами столицы организовано 209 избирательных участков. Они расположены в Московской, Владимирской, Тульской и Калужской областях.

"Число "дачных" избирательных участков составит 5,7% от количества избирательных участков на территории города Москвы", – добавил законодатель.

Кроме того, он отметил, что половина наблюдателей от общественной палаты Москвы, ранее работавших на президентских выборах, подтвердили свою готовность наблюдать за выборами столичного градоначальника. По его словам, с 30 июля начинается донабор, о чем дополнительно будет сообщено на сайте столичной Общественной палаты.





Общественный штаб по наблюдению за выборами был создан 22 июня этого года. Его возглавил глава комиссии ОП столицы по развитию гражданского общества Алексей Венедиктов. Одни из его заместителей стал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования 9 сентября. К 13 июля Мосгоризбирком должен проверить поступившие документы и сформировать окончательный список кандидатов в градоначальники.

Действующий мэр столицы Сергей Собянин участвует в предвыборной кампании в качестве самовыдвиженца. Он первым из кандидатов предоставил в Мосгоризбирком подписные листы муниципальных депутатов, а также подписи избирателей в свою поддержку.

На предстоящих выборах будет опробован ряд новшеств. Так, участки для голосования организуют за пределами Москвы, по месту нахождения. Кроме того, будет продлено время их работы – с 20:00 до 22:00. Также законом устанавливается право Общественной палаты Москвы назначать наблюдателей в избирательные комиссии, действующие на территории города.