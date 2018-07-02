Решение Путина вызвало панику на Украине
Решением присвоить полкам российской армии имена украинских городов Владимир Путин якобы обозначил, где он собирается дислоцировать их в дальнейшем. Такое мнение в своем блоге на сайте издания "Обозреватель" высказал политолог Кирилл Сазонов.
По его словам, Львовский, Житомирский и Нижинский полки названы так не ради исторической памяти и даже не ради троллинга. "Воинские части получают (и получили) эти географические титулы по месту постоянной дислокации в перспективе (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написал он.
Далее Сазонов заявил, что сложившаяся ситуация – это "совсем не смешно". "Вы думали – только Крым и Донбасс там на штабных картах?" – вопрошает он.
Президент России Владимир Путин в понедельник, 2 июля, подписал указ о присвоении 11 армейским полкам почетных наименований в честь городов, которые они освобождали во время Великой Отечественной войны. Так, 381-й артиллерийский полк получил почетное наименование "гвардейский Варшавский", 6-й танковый стал "гвардейским Львовским", а 68-й танковый полк – "гвардейским Житомирско-Берлинским".
Путин присвоил частям российской армии названия украинских городов https://t.co/jObhXeIHUa pic.twitter.com/MQ6CYUNtNN— InfoResist (@InfoResist) 2 июля 2018 г.
Кроме того, 400-й самоходный артиллерийский полк получил наименование "Трансильванский" – в честь его вклада в освобождение румынской территории, 856-й самоходный артиллерийский полк стал "гвардейским Кобринским" – солдаты этого подразделения освобождали от фашистов территорию западной Белоруссии.
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