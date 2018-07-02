Решение Путина вызвало панику на Украине

На Украине набирает обороты новая всеобщая истерия. Стоило президенту России Владимиру Путину подписать указ о присвоении трем танковым полкам названия в честь некоторых городов Незалежной, так сразу нашлись всевозможные горе-эксперты и прочие "аналитики", которые поспешили разглядеть в этом зловещее предзнаменование.

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