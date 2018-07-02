Скандалиста Трампа вывели на чистую воду
О возможном отказе от соблюдения США норм ВТО заявил портал Axios. По данным издания, соответствующий законопроект планируется к рассмотрению в американском конгрессе. Если нормативно-правовой акт примут, это позволит президенту Дональду Трампу повышать торговые пошлины без санкции парламента.
По мнению замдекана факультета мировой экономики и политики Высшей школы экономики Андрея Суздальцева, подготовка этой законодательной инициативы связана с предстоящими осенью этого года выборами в конгресс США. Эксперт полагает, что американский лидер пытается позиционировать себя как защитника американской промышленности. "Такой законопроект закрепляет эту позицию", – сказал аналитик в эфире НСН.
ВТО, полагает Суздальцев, слабеет на глазах. "В целом это попытка ухватить и удержать однополярный мир, в котором они хотят доминировать, единство западного мира, в котором они тоже хотят доминировать", - утверждает политолог.
Законопроект, предполагающий отказ Вашингтона от исполнения норм Всемирной торговой организации, называется "Закон Соединенных Штатов о справедливом и взаимовыгодном установлении пошлин". Как отмечает портал Axios, если нормативно-правовой акт будет принят, то это станет равноценно выходу США из организации.
Напомним, ранее глава Белого дома ввел заградительные пошлины на европейские сталь (25%) и алюминий (10%). Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала протекционистскую политику американского лидера "нависшим над Европой дамокловым мечом".
Евросоюз обсуждает ответные меры. С одной стороны, местные чиновники пытаются не перестараться, дабы не разозлить Вашингтон. В то же время им необходимо сохранить лицо и продемонстрировать, что Брюссель – это не сателлит Вашингтона, а самостоятельный геополитический игрок со своими интересами.
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