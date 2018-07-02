Скандалиста Трампа вывели на чистую воду

Белый дом может отказаться исполнять нормы и правила Всемирной торговой организации (ВТО). По мнению экспертов, намерение Вашингтона – попытка удержать однополярный мир, в котором Соединенные Штаты по-прежнему стремятся играть первую роль.



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