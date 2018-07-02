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Политика

Перед встречей Путина и Трампа готовится провокация

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: Dni.Ru
Чем ближе встреча президентов России и США, тем больше провокационных заявлений звучат в адрес Москвы. И в Штатах, и в Европе есть немало противников диалога лидеров двух сверхдержав, который может привести к серьезным изменениям в геополитическом устройстве мира. Подогрело всех и недавнее трамповское "посмотрим" в ответ на вопрос о признании Крыма российским.
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На предстоящую 16 июля встречу Владимира Путина и Дональда Трампа возлагают большие надежды как в Москве, так и в Вашингтоне. Не самый лучший период в российско-американских отношениях затянулся и прекращение диалога негативно влияет на геополитические процессы.

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Дональд Джон Трамп

Дональд Джон Трамп президент США

Непонятная ситуация в Сирии, подвешенный конфликт на Украине, опасность срыва российско-европейского проекта "Северный поток -2" – вот далеко не полный список глобальных мировых вызовов, разрешить которые способны только лидеры России и США. Во всяком случае, такие заявления звучат из уст экспертов и политологов.

Очевидно, что те, кто хочет продолжения периода геополитической нестабильности, думают, прежде всего, о своих корыстных интересах. На войне в Сирии и  противостоянии на юго-востоке Украины можно неплохо заработать, ведь основной источник дохода там – оружие, а торговля им всегда считалась делом прибыльным.

Масштабный проект трубопровода "Северный поток – 2" тоже кому-то как кость в горле. Причем, если в Германии все понимают и проект одобряют, то, к примеру, Дания и Эстония делают странные заявления о намерении блокировать строительство трубопровода.

Фото: GLOBAL LOOK press

Видимо, в этих странах идеалом считают американский газ вдвое дороже российского. Или там настолько зомбированы заокеанской пропагандой, что готовы наплевать на собственные экономические интересы только ради того, чтобы лишний раз уколоть Россию.

В самих Штатах проект прокладки еще одной газовой трубы из России в Европу  тоже воспринимают в штыки. Оно и понятно – Вашингтон очень уж хочет продать Старому Свету свой сжиженный газ втридорога. Правда, стоит отметить, что ни одного полноценного терминала для массовой приемки танкеров с американским СПГ в европейских портах на сегодня пока нет.

Фото: GLOBAL LOOK press

В контексте американских интересов нет ничего удивительного в сегодняшнем заявлении заместителя директора департамента энергетики Госдепа Сандры Оудкирк, которая не исключила введения санкций против проекта "Северный поток – 2". Она сказала буквально следующее: "Мы были бы рады, если бы проект не состоялся".

На то, что трубы не будет очень надеются и на Украине. Российско-европейский проект поставит крест на транзите российского газа через территорию Незалежной и лишит ее и так дырявый бюджет миллионов долларов. И хотя европейские друзья Киева обещают ему поддержку в газовой войне с Россией, на самом деле после запуска "Северного потока – 2" гарантии той же Дании или Эстонии превратятся в пшик.

Фото: GLOBAL LOOK press

Другое дело, что американское политическое и экономическое лобби в Европе может додавить своих лидеров и заставить их принять убийственное для них самих же консолидированное решение – заблокировать строительство газопровода. Причем, судя по нарастанию воинственных заявлений именно в последние дни, можно предположить, что глобальная провокация готовится в преддверии встречи Путина и Трампа.

Напомним, что масштабный проект "Северный поток - 2" предполагает строительство газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от российского побережья до Германии по дну Балтийского моря. Проект не поддерживают некоторые страны, среди которых Украина, опасающаяся потерять доходы от транзита российского топлива. Лидеры Латвии, Литвы и Польши называют строительство газопровода политическим проектом, а США стремятся не допустить его реализации из-за желания продать Европе как можно больше своего сжиженного газа.

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool

Скорее всего, чтобы не придумали в Старом Свете, это никак не отразится на саммите лидеров России и США, который пройдет в Хельсинки. Президенты сверхдержав способны договориться между собой и прийти к консенсусу по многим спорным вопросам, полагают наблюдатели. От встречи ждут прорывных шагов по Сирии и Украине в контексте решениях проблем этих стран исключительно в связке Москва-Вашингтон.

Немаловажно и то, что за несколько дней до саммита Дональд Трамп не исключил признания Крыма частью России. Если это произойдет, то позиция США серьезно изменит расклад сил на мировой политической сцене. Нельзя забывать, что нескончаемые пакеты антироссийских санкций, как американских, так и европейских, принимаются именно из-за событий на Украине 2013-14 годов и возвращения Крыма в состав России.

Автор: Александр Комаров2 июля 2018, 21:58
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