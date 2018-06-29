Вскрылся наглый обман перед встречей Путина и Трампа

Новости Украины Ситуация в Сирии Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

Малахов одной фразой заткнул неадекватную телезвезду
Меган Маркл в секси-шортах жестко подставила Кейт Миддлтон
Порновидео российской певицы слили в Сеть
Буланова получила удар в спину от родного сына
Получивший результаты ДНК-теста Зверев убежал от Малахова в слезах
партнеры
Пятница 29 июня
Лента новостей
13:48
Москва простилась с Андреем Дементьевым
13:42
Сын светской львицы устроил скандал с детьми-"нищебродами"
13:37
Известный футболист умер от кровоизлияния в мозг
13:35
Опубликовано видео похищения дочери звезды "Голоса"
13:07
Опасное лекарство убивает москвичек
13:03
Как изменилась Новая Москва за шесть лет
12:56
"Со мной чуть удар не случился!": Резник расплакался у гроба Дементьева
12:56
Матери Ксении Собчак стыдно за наследницу
12:42
Российские пенсионеры тряхнули стариной на балу
12:33
Сексуальную модель загрызли ночью в отеле
12:21
Серебряков оправдался за скандальное интервью
12:19
В Москве недовольный клиент выбросил темнокожую проститутку из окна
11:55
Перебежчицу Медведеву спасли от "убийцы" Загитовой
11:43
Хитрые поляки переманивают Черчесова после триумфа России на ЧМ
11:40
В Дагестане врачи лечили мертвецов
11:19
Обнаружилось сомнительное прошлое пассии сына Валерии
11:17
В башкирской реке внезапно вымерла рыба
11:13
Как легкая вода помогает укрепить организм
11:05
Россияне становятся инвалидами ради ранней пенсии
11:05
В Татарстане в жуткой аварии с грузовиком погибли люди
10:59
Миллионы взяточника Улюкаева пошли по рукам
10:51
На Урале из реки выловили мертвого мужчину
10:43
В США отдали приказ о ядерном ударе
10:36
Свалившаяся на детскую площадку змея перепугала жителей Тюмени
10:32
Одержимую дьяволом куклу сняли на видео
10:24
На месте пожара под Ростовом нашли тела трех детей
10:18
Дочь отвернулась от выставившей на обозрение сосок Волочковой
10:13
Модель снялась голой на фоне храмов и вызвала скандал
10:12
Заменивший шины изолентой россиянин прославился на весь мир (видео)
10:10
В Уфе разом сгорели шашлычная и магазин цветов
09:47
Самые дикие секс-традиции
09:47
Крупный пожар на складе с химическими отходами попал на видео
09:35
"Будь ты проклят!": возмущенные россияне напали на Кержакова
09:34
Смартфоны на Android атаковал вирус-грабитель
09:33
Жительницу Перми нашли мертвой после встречи с любовником
09:20
В Японии аварийно сел Boeing с пассажирами
09:06
Лучший футболист России жестоко избил жену на людях
09:04
Стала известна худшая сборная ЧМ-2018
09:02
На МКАД столкнулись пять машин
08:58
В США умер известный писатель
08:49
Девушка прокатила бывшего любовника на капоте на скорости 110 километров в час (видео)
08:43
49-летняя Бледанс в свадебном платье: Как же я люблю!
08:33
Подробности повышения тарифов ЖКХ с 1 июля
08:33
В Иркутске пьяный мужчина упал с колеса обозрения (видео)
08:26
Украинские военные обстреляли поселок под Луганском
08:04
Русофоб Зеленский сделал неожиданное заявление
22:10
Параметры пенсионной реформы партия власти проработает с кабмином
22:05
Ксенофонтова откровенно о травле бывшего мужа
21:59
"Родители не одобрили": Саша Бортич разводится с известным певцом
21:54
Кержакова ждет суровое наказание за похищение ребенка
21:50
Соски разгромили мифы об эволюции
21:43
Под Москвой произошло смертельное ДТП
21:40
Специалист: Бузова неизлечимо больна
21:15
Каких успехов достигло московское образование
21:15
В столичном метро эскалатор снял с москвички юбку
21:07
На Москву надвигается шторм
21:01
"Какой ад": почему Малахов наплевал на всех
20:55
В Татарстане на сельском пруду произошла трагедия
20:48
"Я еле живая была": заплаканная Кержакова заявила о побоях и шантаже
20:38
Житель Башкирии забил до смерти любовника своей бывшей жены
20:27
Престарелого Джигарханяна взяла в оборот юная прелестница
20:09
Звезда российских сериалов о борьбе с раком: "Меня колбасит"
19:58
Меган Маркл держит Елизавету II в страхе
19:57
Жара в Ростове-на-Дону побила рекорд
19:15
Абрикосов из "Дома-2" выдал нелицеприятную тайну Малахова
19:07
Определены все участники плей-офф ЧМ-2018
18:56
Школьникам предложили ввести уроки по мастурбации
18:28
"Новый" сын Пугачевой вызвал панику у россиян
18:16
Осваивать Арктику поможет четвертая власть
18:05
На юге России в ДТП с автобусом погибли дети
18:05
Покойный певец устроил драку на собственных похоронах (видео)
17:48
Пожарный-герой спас ребенка и умер
17:26
Тюменцы передрались из-за детского батута
17:07
В Екатеринбурге перевернулся катер с пассажирами
16:54
Елизавете II неожиданно стало плохо перед богослужением
16:47
Первый канал отбрил морщинистую Борисову
16:42
Бесстыжая Рапунцель после родов занимается сексом с ребенком
16:39
Игры разума: 5 способов добиться цели
16:30
Пожилые супруги сгорели заживо в частном доме
16:07
Старичок из Волгограда побил миллионера Джанлуку Вакку
16:07
"Раздавил голову руками": мужчина зверски убил дочь и ушел за водкой
15:55
Похороны Дементьева обернулись грандиозным скандалом
15:52
74-летний мужчина пошел в магазин и умер
15:47
Лишний жир помогает создать идеальную фигуру
15:35
Страдающая неизвестной болезнью МакSим сделала заявление
15:29
Работающие россияне потрясены новой реформой
15:05
"Я знаю все секреты": Катя Гордон о похищении сына Кержакова
14:59
"Газпром": Собака на сене
14:56
Легендарную Пьеху не пустили на порог концертного зала в Питере
14:50
Сын Джонни Деппа серьезно болен
14:45
Призрак на детских качелях наводит ужас (видео)
14:21
Окровавленный актер порубил топором обидчиков жены (видео)
14:19
Асмус застала Харламова в постели с кобелем
14:18
Офис "Башнефти" загорелся в центре Москвы
14:15
Россиянки порадуют сборную Англии бесплатным стриптизом
14:01
Петербуржец получил девять лет колонии за неудачное убийство своей семьи
14:01
155-килограммовая модель поразила фотосессией
13:50
"Больше ничего не подкалываю": финалистка "Холостяка" рассказала о новой жизни
13:43
Стал жертвой порчи: врачи спасают порезанный орган Сафронова
13:37
Россиянки назвали самые вредные привычки мужчин
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Это убьет Карину": неожиданное предложение Еремееву вызвало взрыв
Престарелого Джигарханяна взяла в оборот юная прелестница
"Как можно так врать?": Малахова пристыдили за обман в "Прямом эфире"
Мазур растрепала про отъезд оскандалившегося Джигарханяна в Америку
Вид обколотой престарелой жены Солнцева довел до тошноты
Бесстыжая Рапунцель после родов занимается сексом с ребенком
Политика

Вскрылся наглый обман перед встречей Путина и Трампа

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Mikhail Klimentyev
Саммит президентов России и США пройдет не в Хельсинки. Владимир Путин и Дональд Трамп прибудут в Финляндию 16 июля, но проедут мимо столицы.
прочитано 4792 раза

Неожиданные подробности подготовки встречи лидеров России и США в Финляндии выяснились во время интервью с мэром Хельсинки. Ян Вапаавуори заявил журналистам, что переговоры пройдут в Вантаа, городе – спутнике финской столицы.

ПО ТЕМЕ

Запад дрожит от встречи Путина и Трампа

Названы дата и место встречи Путина и Трампа

Тот факт, что прессу долгое время снабжали недостоверной информацией, мэр объяснил своеобразно. "С большой вероятностью встреча пройдет в Вантаа. Если она пройдет в Вантаа, в мире все равно будут говорить, что она прошла в Хельсинки", – заявил Вапаавуори в интервью газете Helsingin Sanomat.

Подозрения у журналистов возникали и раньше. В рамках подготовки саммита лидеров высокопоставленные генералы России и США Валерий Герасимов и Джозеф Данфорд встретились в правительственной усадьбе Кенигстедт, которая расположена на территории Вантаа.

В Кремле сообщения о встрече Путина и Трампа окончательно подтвердили накануне. О перспективах развития отношений Москвы и Вашингтона президенты поговорят 16 июля.

Между тем Вапаавуори не прочь воспользоваться возможностью для пиара своего города. По словам мэра, Финляндия и Хельсинки должны показать все самое лучшее миру, когда в финскую столицу на саммит Путина и Трампа съедутся сотни, а может, и тысячи журналистов из разных стран. По мнению градоначальника, финны смогут "обратить внимание на свои сильные стороны".

Автор: Андрей Евлампиев29 июня 2018, 11:07
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Путин открыл Крымский мост

567

Политика

Запад дрожит от встречи Путина и Трампа
Киев нашел странный способ добиться уважения от Москвы
Украина отбомбилась на границе с Крымом
"Мозг включите": Яровая резко ответила на русофобское заявление Грибаускайте

Шоу-бизнес

Опубликовано видео похищения дочери звезды "Голоса"
Исхудавший донельзя Кобзон едва держался на ногах у гроба Дементьева
Вставшая на защиту Кержакова Рудковская призвала его жену поумнеть
"Со мной чуть удар не случился!": Резник расплакался у гроба Дементьева

Проишествия

Сбивший насмерть беременную в Москве: "Иначе быть не могло"
"Завез в безлюдное место": красавица-москвичка чудом спаслась от насильника из Uber
Пилот воздушного шара пережил мощный удар током и взрыв (видео)
Известного певца нашли мертвым на берегу моря

Lifestyle

Покойный певец устроил драку на собственных похоронах (видео)
Опубликован список претендентов на "Оскар"
Богомолов шокировал причиной увольнения из МХТ
Умер поэт Андрей Дементьев
Шоу-бизнес

Абрикосов из "Дома-2" выдал нелицеприятную тайну Малахова

Май кое-что узнал о "звездном" ведущем и его окружении
Происшествия

Лучший футболист России жестоко избил жену на людях

Нападающий "Спартака" арестован
Шоу-бизнес

Матери Ксении Собчак стыдно за наследницу

Нарусова не одобряла участие дочери в "Доме-2"
Шоу-бизнес

Опубликовано видео похищения дочери звезды "Голоса"

Девушке помогали очевидцы

Гороскоп

Федор Смолов покинет Россию
Лето-2018 грозит опасностью для жителей Земли
Астрологический прогноз с 25 июня по 1 июля
Женатого Дзюбу ждет новая любовь

Фоторепортажи

Москва простилась с Андреем Дементьевым
Российские пенсионеры тряхнули стариной на балу
Смелая женщина-пехотинец стала роскошной моделью
Самые горячие цыпочки футболистов ЧМ-2018

Спорт

Россиянки порадуют сборную Англии бесплатным стриптизом
"Гостеприимство или проституция": Россию расколола секс-революция на ЧМ-2018
Фавориты ЧМ-2018 разыграют первое место в группе
Бородач в кокошнике подрался с динозавром на ЧМ-2018 (видео)

Регионы

"Раздавил голову руками": мужчина зверски убил дочь и ушел за водкой
Игрок КВН обезумел при виде обезображенного трупа жены после аварии
21-летняя россиянка серьезно поплатилась за любовные утехи со школьником
Перепугавший россиян "портал в другой мир" попал на видео
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru