Вскрылся наглый обман перед встречей Путина и Трампа
Неожиданные подробности подготовки встречи лидеров России и США в Финляндии выяснились во время интервью с мэром Хельсинки. Ян Вапаавуори заявил журналистам, что переговоры пройдут в Вантаа, городе – спутнике финской столицы.
Тот факт, что прессу долгое время снабжали недостоверной информацией, мэр объяснил своеобразно. "С большой вероятностью встреча пройдет в Вантаа. Если она пройдет в Вантаа, в мире все равно будут говорить, что она прошла в Хельсинки", – заявил Вапаавуори в интервью газете Helsingin Sanomat.
Подозрения у журналистов возникали и раньше. В рамках подготовки саммита лидеров высокопоставленные генералы России и США Валерий Герасимов и Джозеф Данфорд встретились в правительственной усадьбе Кенигстедт, которая расположена на территории Вантаа.
В Кремле сообщения о встрече Путина и Трампа окончательно подтвердили накануне. О перспективах развития отношений Москвы и Вашингтона президенты поговорят 16 июля.
Готовимся к 1/8 с испанцами! #Путин #футбол #ЧМ2018 #WorldCup pic.twitter.com/izBsuhORo1— Президент РФ 2024 (@PutinGo2018) 28 июня 2018 г.
Между тем Вапаавуори не прочь воспользоваться возможностью для пиара своего города. По словам мэра, Финляндия и Хельсинки должны показать все самое лучшее миру, когда в финскую столицу на саммит Путина и Трампа съедутся сотни, а может, и тысячи журналистов из разных стран. По мнению градоначальника, финны смогут "обратить внимание на свои сильные стороны".
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