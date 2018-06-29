Вскрылся наглый обман перед встречей Путина и Трампа

Саммит президентов России и США пройдет не в Хельсинки. Владимир Путин и Дональд Трамп прибудут в Финляндию 16 июля, но проедут мимо столицы.

Неожиданные подробности подготовки встречи лидеров России и США в Финляндии выяснились во время интервью с мэром Хельсинки. Ян Вапаавуори заявил журналистам, что переговоры пройдут в Вантаа, городе – спутнике финской столицы.

Тот факт, что прессу долгое время снабжали недостоверной информацией, мэр объяснил своеобразно. "С большой вероятностью встреча пройдет в Вантаа. Если она пройдет в Вантаа, в мире все равно будут говорить, что она прошла в Хельсинки", – заявил Вапаавуори в интервью газете Helsingin Sanomat.

Подозрения у журналистов возникали и раньше. В рамках подготовки саммита лидеров высокопоставленные генералы России и США Валерий Герасимов и Джозеф Данфорд встретились в правительственной усадьбе Кенигстедт, которая расположена на территории Вантаа.

В Кремле сообщения о встрече Путина и Трампа окончательно подтвердили накануне. О перспективах развития отношений Москвы и Вашингтона президенты поговорят 16 июля.

Между тем Вапаавуори не прочь воспользоваться возможностью для пиара своего города. По словам мэра, Финляндия и Хельсинки должны показать все самое лучшее миру, когда в финскую столицу на саммит Путина и Трампа съедутся сотни, а может, и тысячи журналистов из разных стран. По мнению градоначальника, финны смогут "обратить внимание на свои сильные стороны".