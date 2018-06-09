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Политика

Дернешься – врежу: Путин напугал трусливого Порошенко

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press
Президенты России и Украины Владимир Путин и Петр Порошенко в субботу, 9 июня, провели телефонные переговоры. Обсуждалась реализация минских договоренностей, а также обмен заключенными. Примечательно, что разговор двух лидеров состоялся по инициативе украинской стороны. Для чего глава Незалежной развил такую активность, и не является ли это попыткой усыпить бдительность России и атаковать Донбасс в преддверии или в ходе грядущего чемпионата мира по футболу?
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Владимир Путин в процессе переговоров подчеркнул, что необходимо добиваться освобождения арестованных на Украине российских журналистов. Порошенко в ответ заявил о важности освобождения граждан Незалежной, которые в настоящее время находятся в заключении в России и в Донбассе. По итогам общения Путин и Порошенко договорились, что в ближайшее время российские и украинские полномочные по правам человека посетят заключенных в обеих странах.

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Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

Эксперты между тем уже неоднократно высказывали мнение, что Порошенко попытается использовать чемпионат мира по футболу в России для полномасштабного наступления на позиции Донецкой и Луганской республик. Аналитики выражали опасения, что Москва, опасаясь международной реакции, не станет адекватно реагировать на украинскую агрессию, ограничившись выражением озабоченности по дипломатическим каналам. Возможен ли такой вариант развития событий?

Директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин предлагает вспомнить печальный опыт бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который попытался воспользоваться ситуацией и начал боевые действия в Южной Осетией в день начала Олимпийских игр-2008 в Китае. В беседе с корреспондентом Dni.Ru эксперт отметил, что тогда Владимир Путин, будучи премьер-министром, находился в Пекине, и расчет Саакашвили был на то, что глава правительства не захочет портить фон своего пребывания в Поднебесной в компании мировых лидеров.

"А раз так, рассуждал грузинский лидер, то получится по-тихому установить военный контроль над Южной Осетией и поставить Россию перед фактом. Но всем известно, что из этого получилось. И Саакашвили сильно повезло, что наши вооруженные силы не дошли до Тбилиси", – заявил аналитик.

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press

По его словам, несмотря на то, что украинских политиков иногда заносит в милитаристском угаре, у них перед глазами печальный опыт Грузии, а также военный разгром в Донбассе летом 2014 года. "Не думаю, что Порошенко пытается усыпить бдительность Москвы с целью восстановить контроль над Донбассом.

Потому что в Киеве прекрасно понимают, что Россия просто так эту ситуацию не оставит", – подчеркнул Салин.

О том же, по сути, заявил в ходе недавней прямой линии президент России Владимир Путин. Отвечая на вопрос писателя Захара Прилепина о том, возможно ли наступление украинской армии в ходе чемпионата мира по футболу, глава государства подчеркнул, что если Киев решится на подобные провокации, то это будет иметь "самые тяжелые последствия" для государственности Незалежной. "Еще раз хочу подчеркнуть, что надеюсь, ничего подобного не случится", – сказал президент.

По словам Салина, активность Порошенко нужно рассматривать в контексте приближающихся президентских выборов, которые состоятся уже в следующем году. Реальная цель украинского лидера – обменять тех, кого Киев называет политзаключенными, полагает эксперт. "Такой обмен прибавит очков любому местному политику. Сейчас они пытаются повысить уровень доверия в глазах электората, чтобы потом капитализировать его в ходе предвыборной кампании. Не является исключением и Порошенко", – пояснил аналитик.

Политолог напомнил о ситуации двухлетней давности, когда на Украину вернулась Надежда Савченко, возведенная тамошними СМИ в ранг национальной героини. Как отметил Салин, несмотря на то, что сейчас она стала неприятным фактором украинской политики, тем не менее, Порошенко получил от ее возвращения определенные политические бонусы. "Сейчас мы видим попытку повторить ту ситуацию", – сказал эксперт.

Фото: GLOBAL LOOK press

Однако Россия, отметил он, на предлагаемый Киевом вариант обмена не пойдет. В ходе той же прямой линии Владимир Путин заявил, что Москва не рассматривала обмен главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на режиссера Олега Сенцова, осужденного в России на 20 лет строгого режима за подготовку теракта в Крыму.

"Президент четко обозначил, что предлагаемый Украиной вариант является неравнозначным. Россия может согласиться на обмен, но лишь в том случае, если получит от Киева какие-либо бонусы, например, более активное участие Украины в так называемом минском формате, где заседают представители Донецкой и Луганской народных республик", – сказал Салин.

Вместе с тем он выразил уверенность, что Киев в таком случае не сдержит свое слово, а будет всячески вилять, пытаясь уйти от прямого диалога с Донбассом. "Посмотрим, может быть Порошенко предложит что-то еще. Но я, если честно, в этом сомневаюсь", – резюмировал аналитик.

Автор: Иван Поляков9 июня 2018, 22:01

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