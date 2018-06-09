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Политика

Меркель отшила Трампа из-за России

Дональд Трамп и Ангела Меркель. Фото: GLOBAL LOOK press/Michael Kappeler
Канцлер Германии Ангела Меркель ответила лидеру США Дональду Трампу на предложение вернуть Россию в состав "Большой восьмерки". По ее словам, для этого пока недостаточно оснований. 
прочитано 2407 раз

Глава немецкого правительства отметила, что возвращение Москвы в G8 не имеет смысла, пока страны – участницы форума не увидят "существенный прогресс по украинскому вопросу". Ее точку зрения поддержали Канада, Франция и представители Евросоюза.

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Ангела Доротея Меркель

Ангела Доротея Меркель канцлер ФРГ

Неделей ранее Меркель также отказалась обсуждать восстановление России в статусе члена "Большой восьмерки". Канцлер убеждена, что подобный шаг невозможен, так как Москва якобы нарушает международное право, сообщает Ura.ru.

Заявление главы немецкого правительства вызвало незамедлительную реакцию россиян. Большинство граждан раскритиковали претенциозность речи Меркель, пишет НСН. "Самое интересное, что Россия туда и не просится", – заметили пользователи Сети.

 

Канцлер Германии обозначила свою позицию после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна присутствовать на саммите G7 в Квебеке. "Нравится вам или нет, но нам надо управлять миром. G7, которая была раньше G8, выгнала Россию. Она должна вернуть ее, поскольку эта страна нужна нам за столом переговоров", – сказал американский лидер.

В Кремле уже отреагировали на предложение Трампа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва "делает акцент на других форматах".

Автор: Михаил Вштанов9 июня 2018, 08:35
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Все оттенки Ангелы Меркель

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