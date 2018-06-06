Яшин не получил поддержку ни одной из партий
Самовыдвижение Яшина, по мнению вице-президента Российской ассоциации
по связям с общественностью Евгения Минченко, говорит о том, что оппозиционер
не смог договориться ни с одной из партий, оппонирующих действующей власти.
По мнению политолога, это неудивительно, учитывая разброд в либеральном стане. "В связи с этим большие вопросы относительно успешности сбора Яшиным подписей, не говоря уже о прохождении муниципального фильтра", - написал он в своем акаунте в соцсети Facebook.
Чтобы стать официальным кандидатом, Яшину собрать не менее 36 тысяч подписей в свою поддержку. Претендент в кандидаты заявил ТАСС уже, что заручился поддержкой 70 муниципальных депутатов (впрочем, для выдвижения ему необходимы минимум 110 подписей мундепов).
При этом представители "Единой России" пока не изъявили желания подписаться за новоявленного претендента на мэрский пост. А, между тем, собрать подписи в необходимом количестве "ЕР" в настоящий момент не получится.
Кстати, незадолго до этого единомышленники Яшина заявляли о намерении выдвинуть его кандидатом от "Парнаса". Однако политсовет партии принял решение не выдвигать и не поддерживать ни одного политика. Такое решение объяснялось тем, либеральной оппозиции не удалось договориться о едином кандидате на выборах столичного градоначальника.
Напомним, выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября 2018 года. Действующий глава города Сергей Собянин заявил о намерении участвовать в них.
Также о своем желании побороться за пост столичного градоначальника уже заявили: Дмитрий Гудков, Антон Красовский и упомянутый ранее Илья Яшин. Также своего кандидата обещает выставит партия "Яблоко" и некоторые другие политические силы и отдельные персоны.
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