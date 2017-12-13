Зачем украинские кукловоды дергают за ниточки Илью Яшина

Оппозиционер Илья Яшин, возглавивший не так давно Совет депутатов Красносельского района Москвы, налаживает контакт с украинскими провокаторами. Есть информация, что недавно он встречался с одним из них у себя на рабочем месте.

Как утверждает Телеграмм-канал "Мышь в овощном", неделю назад в Совет депутатов Красносельского района приезжал украинец по имени Генрих. Он общался с Яшиным и предложил ему обменяться опытом муниципальной работы с украинскими народными избранниками любого уровня.

"Генрих отметил хорошие бойцовские качества Яшина и отметил, что чем больше в России будет групп "бойцов" из фанатов или оппозиционеров, тем быстрее ситуация в России изменится в лучшую сторону", – утверждает автор сообщения.

Ничего удивительного в этом нет – Илья Яшин планирует 24 декабря провести в Лермонтовском сквере в Москве несанкционированный митинг под видом районного праздника и, по некоторым данным, пригласить туда своих новых друзей с Украины.





Московские власти предупредили оппозиционера, что акцию необходимо согласовать с ними, а блогер Алексей Навальный призвал своих сторонников присоединиться к митингу.

Илья Яшин – один из лидеров протестного движения в России. Его не раз замечали и на Украине, где он высказывался в поддержку антироссийской позиции тамошних властей. Действия Москвы и лично президента Владимира Путина по воссоединению Крыма с Россией Яшин называл не иначе как преступлением, чем, очевидно, заслужил уважение руководства Незалежной.

В декабре 2013 года Илья Яшин выступал на Майдане и сорвал аплодисменты, говоря нелицеприятные слова о руководстве России. Тогда он кричал со сцены в центре Киева, в частности, о том, что Москва не считает Украину независимым государством и предрекал аналогичный Майдан в Москве. Очевидно, что все попытки Яшина и его сподвижников претворить в жизнь планы по дестабилизации обстановки в России и запустить здесь маховик протеста, потерпели фиаско.

Любит Яшин выступать и за океаном, в Нью-Йорке и Вашингтоне. Там звучат похожие пророчества, которым не суждено сбыться. Дело в том, что уровень известности Илья Яшина в обществе находится в рамках статистической погрешности, а поддержки – и того ниже.