Яшин решил покинуть пост главы призывной комиссии

Глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин поплатился за бездействие: полгода политик не занимался организацией работы призывной комиссии. А в итоге потерял пост председателя.

В Twitter Илья Яшин пожаловался, что его с нарушением закона отстранили от должности председателя районной призывной комиссии. Между тем, как отметили в военкомате Красносельского района, на протяжении последних шести месяцев он фактически не занимался организацией ее работы, а с момента избрания из 15 заседаний посетил только три.

Полномочия председателя комиссии исполнял Михаил Бирюков – документ об утверждении его на эту должность подписал сам Илья Яшин, выяснил "Росбалт". В военкомате Красносельского района напомнили, что в январе 2018 года военный комиссар запросил у Яшина кандидатуры в состав комиссии, но ответа не дождался и предложил в состав комиссии Бирюкова.

Активист ОНФ и глава Таганского муниципального округа Илья Свиридов пояснил, в чем заключается роль местного руководителя в деятельности призывных комиссий. В частности, он должен принимать участие в заседании раз в неделю (когда объявлен призыв) и подписывать решения об отсрочке или о призыве.

Свиридов изучил все документы и сделал вывод: "Если это дело подписал сам Илья, то в чем подвох? Военком дал ему на подпись один состав, а нам – другой? Или Илья подписал заведомо незаконное решение?"