Порошенко возмутил неадекватным поведением в церкви

Президент Украины Петр Порошенко накануне совершил визит в Испанию, которую, по слухам, он рассматривает в качестве "запасного аэродрома" в случае бегства из Незалежной. По словам политолога Дениса Денисова, украинский лидер уже начал вывоз своих ценностей на Пиренейский полуостров.

"Оказывается, теперь президент ездит на официальные мероприятия в различные страны, чтобы отдохнуть и посмотреть на свою недвижимость", - отмечает эксперт. Как подчеркнул Денисов, Порошенко берет с собой в поездки всю семью.

Впрочем, для эксперта интересен другой аспект поездки украинского лидера в Испанию. Он напомнил, что в столице королевства у Порошенко состоялся молебен за мир на Украине и получение томоса (указа) об автокефалии (автономии) местной православной церкви. "Но парадокс в том, что этот молебен проходил в кафедральном соборе Мадрида. А, как мы знаем, данное религиозное сооружение принадлежит Католической церкви", – указывает аналитик.

По его словам, поведение Порошенко – проявление "параллельной реальности", которую пытается создать лидер Незалежной. "Президент Украины совершает молебен в католическом храме за отсоединение и создание какой-то мифической Православной церкви на Украине", – сказал политолог.

Он отметил, что в истории еще не было такого, что глава государства требует в другой стране и в иной религиозной юрисдикции какого-то документа, который способен серьезно обострить ситуацию внутри его государства.





Напомним, ранее Петр Порошенко попросил Вселенского патриарха Варфоломея I предоставить автокефалию Украинской православной церкви (УПЦ) Киевского патриархата. У Варфоломея I заявили, что изучат вопрос вместе с другими православными церквями.

Вместе с тем в Константинопольском патриархате сообщили, что для предоставления автокефалии УПЦ необходимо единогласное решение всех православных церквей, в том числе русской. Таковы многовековые традиции.