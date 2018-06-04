Внезапно: Путин сделал признание о развале ЕС

Президент России Владимир Путин сделал неожиданное для западных политиков признание о планах Кремля по разобщению Евросоюза. Такие задачи перед Москвой не стоят, подчеркнул глава государства. Наоборот, она заинтересована в процветающих соседях.

Западные политики привыкли обвинять Россию во всевозможных грехах. Одной из самых популярных претензий, традиционно остающейся без доказательств, является то, что Москва якобы вмешивается во внутренние дела Евросоюза, стремясь разобщить европейские страны и сделать их слабее.

В связи с этим для русофобски настроенной части европейской аудитории неожиданным оказалось заявление лидера России Владимира Путина в эфире австрийского телеканала. "У нас нет цели что-то или кого-то разобщить в ЕС. Наоборот, мы заинтересованы в едином и процветающем Евросоюзе, потому что он является нашим важнейшим торговым и экономическим партнером", – цитирует его РИА Новости.

Этот фрагмент был показан в Австрии в эфире новостной программы. Полное интервью с российским президентом выйдет вечером 4 июня. Путин посетит Вену с рабочим визитом на следующий день.

Как не раз отмечали эксперты, Евросоюз не сможет обеспечить экономическую, политическую и военную безопасность без сотрудничества с Россией. Все чаще слышны голоса европейских политиков, которые начинают соглашаться с такой постановкой вопроса.

По их мнению, добрососедские отношения с Москвой пойдут на пользу не только Брюсселю, но и всем остальным. Камнем преткновения тут служит позиция Вашингтона, который из-за океана пытается повлиять на обстановку в Европе.