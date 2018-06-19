В Крыму отбили грязную провокацию Киева

В России прокомментировали слова первого президента Украины Леонида Кравчука о Крыме. Чиновник заявил, что страна может добровольно отказаться от полуострова.

Российский сенатор Алексей Пушков категорично высказался в Twitter в ответ на заявления первого президента Незалежной. По его словам, государство должно было отказаться от Крыма еще в 1991 году, так как полуостров никогда не был украинским. "Он попал в состав страны из-за политического казуса, а его жители никогда не связывали свое будущее с Украиной", – написал Пушков.

По мнению зампреда комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрия Гемпеля, столь сомнительные заявления часто слышатся со стороны сопредельной территории Украины. Он убежден, что на это не стоит обращать внимания, сообщает "Газета.ru".

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара выразил солидарность коллеге. "Сегодня нет никаких условий, при которых Российская Федерация вернула бы полуостров в состав Украины. Ведь это не мешок с картошкой. Это два с половиной миллиона человек, которые сделали практически единогласный выбор в 2014 году", – пояснил он.





Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук допустил, что Москва может по своей воле вернуть Киеву Крым. Он добавил, что регион требует "колоссальных затрат". Более того, политик отметил, что "передача" Крыма необязательно произойдет в ближайшем будущем. Он убежден, что это станет результатом международного давления.

Кравчук размечтался. На деле добровольно отказаться от Крыма должна была сама Украина еще в 1991 году, поскольку Крым никогда не был украинским, попал в ее состав в силу политического казуса, а его жители никогда не связывали своего будущего с Украиной. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 19 июня 2018 г.

Напомним, что Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после переворота в Киеве. За воссоединение с Россией проголосовали более 96% избирателей.

Украина по-прежнему называет полуостров своим. Однако российские власти неоднократно заявляли о том, что референдум прошел в соответствии с нормами международного права.