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Мигранты заставили Меркель броситься в ноги европейцам

Ангела Меркель. Фото: GLOBAL LOOK press/Emmanuele Contini
Канцлер Германии Ангела Меркель намерена собрать срочную встречу представителей нескольких стран ЕС для поиска совместного решения миграционного вопроса. Организовать ее планируется до 24 июня.
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По словам немецкого политолога Александра Рара, у Меркель колоссальные проблемы. Дело в том, что блок ХДС/ХСС, который она возглавляет, требует закрытия границ для новых мигрантов. Ангела Меркель против такого предложения.  

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Ангела Доротея Меркель канцлер ФРГ

Политолог отметил, что канцлер ФРГ и председатель ХСС – сторонница гуманитарной системы в стране и "готова принимать всех страждущих". "Во-вторых, она не хочет, чтобы все выглядело так, что Германия в одностороннем порядке решила бы закрыть свои границы. Она боится, что тогда все европейские страны будут делать так же", – цитирует Александра Рара НСН.

Эксперт объясняет желание Меркель побыстрее решить вопрос с мигрантами, поскольку этого требует баварская христианская демократическая партия. Канцлер может потерять свое кресло, не найдя поддержки, если баварские демократы выйдут из правительства. Перевыборы для Меркель крайне опасны.

"Поэтому она бросается сейчас в объятия других европейцев, все ставит на одну карту и просит их поддержать ее", – отметил политолог.

Рар считает, что саммит ЕС для Ангелы Меркель может кончиться крахом. "Европейцы тоже считают, что немцы сделали неправильно, когда приняли в 2015 году так много мигрантов в Европу, восточно-европейские страны вообще никого не хотят принимать", – заключил эксперт.

Напомним, в настоящее время прибывающие беженцы могут оставаться на территории Германии до тех пор, пока рассматривается вопрос о предоставлении им убежища. Однако принятие решения затягивается на годы из-за массового наплыва мигрантов, передает сайт "Комсомольская правда".

Автор: Валерия Нарская18 июня 2018, 18:07
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