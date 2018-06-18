Мигранты заставили Меркель броситься в ноги европейцам
По словам немецкого политолога Александра Рара, у Меркель колоссальные проблемы. Дело в том, что блок ХДС/ХСС, который она возглавляет, требует закрытия границ для новых мигрантов. Ангела Меркель против такого предложения.
Политолог отметил, что канцлер ФРГ и председатель ХСС – сторонница гуманитарной системы в стране и "готова принимать всех страждущих". "Во-вторых, она не хочет, чтобы все выглядело так, что Германия в одностороннем порядке решила бы закрыть свои границы. Она боится, что тогда все европейские страны будут делать так же", – цитирует Александра Рара НСН.
Эксперт объясняет желание Меркель побыстрее решить вопрос с мигрантами, поскольку этого требует баварская христианская демократическая партия. Канцлер может потерять свое кресло, не найдя поддержки, если баварские демократы выйдут из правительства. Перевыборы для Меркель крайне опасны.
"Поэтому она бросается сейчас в объятия других европейцев, все ставит на одну карту и просит их поддержать ее", – отметил политолог.
Угроза Меркель: мигранты раскололи правительство ФРГhttps://t.co/q5g8EVLYe5 pic.twitter.com/aWeVdzloo8— События дня (@GazetaRu) 16 июня 2018 г.
Рар считает, что саммит ЕС для Ангелы Меркель может кончиться крахом. "Европейцы тоже считают, что немцы сделали неправильно, когда приняли в 2015 году так много мигрантов в Европу, восточно-европейские страны вообще никого не хотят принимать", – заключил эксперт.
Напомним, в настоящее время прибывающие беженцы могут оставаться на территории Германии до тех пор, пока рассматривается вопрос о предоставлении им убежища. Однако принятие решения затягивается на годы из-за массового наплыва мигрантов, передает сайт "Комсомольская правда".
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