Мигранты заставили Меркель броситься в ноги европейцам

Канцлер Германии Ангела Меркель намерена собрать срочную встречу представителей нескольких стран ЕС для поиска совместного решения миграционного вопроса. Организовать ее планируется до 24 июня.

По словам немецкого политолога Александра Рара, у Меркель колоссальные проблемы. Дело в том, что блок ХДС/ХСС, который она возглавляет, требует закрытия границ для новых мигрантов. Ангела Меркель против такого предложения.

Политолог отметил, что канцлер ФРГ и председатель ХСС – сторонница гуманитарной системы в стране и "готова принимать всех страждущих". "Во-вторых, она не хочет, чтобы все выглядело так, что Германия в одностороннем порядке решила бы закрыть свои границы. Она боится, что тогда все европейские страны будут делать так же", – цитирует Александра Рара НСН.

Эксперт объясняет желание Меркель побыстрее решить вопрос с мигрантами, поскольку этого требует баварская христианская демократическая партия. Канцлер может потерять свое кресло, не найдя поддержки, если баварские демократы выйдут из правительства. Перевыборы для Меркель крайне опасны.

"Поэтому она бросается сейчас в объятия других европейцев, все ставит на одну карту и просит их поддержать ее", – отметил политолог.

Рар считает, что саммит ЕС для Ангелы Меркель может кончиться крахом. "Европейцы тоже считают, что немцы сделали неправильно, когда приняли в 2015 году так много мигрантов в Европу, восточно-европейские страны вообще никого не хотят принимать", – заключил эксперт.

Напомним, в настоящее время прибывающие беженцы могут оставаться на территории Германии до тех пор, пока рассматривается вопрос о предоставлении им убежища. Однако принятие решения затягивается на годы из-за массового наплыва мигрантов, передает сайт "Комсомольская правда".