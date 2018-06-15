Захарова оскандалилась из-за нелепого казуса

Официальный представитель МИД России Мария Захарова припомнила Западу несуществующую фразу, которую приписывают первой женщине – премьеру Великобритании Маргарет Тэтчер. Однако бдительные пользователи Сети докопались до истины и выяснили, что упомянутые слова политиком никогда не произносились.



Обращение Захаровой появилось в официальном Twitter Министерства иностранных дел. "В ноябре 1991 года в своей речи в Хьюстоне экс-премьер-министр Великобритании Тэтчер заявила, что "по оценкам мирового сообщества, экономически целесообразно проживание на территории России только 15 миллионов человек", – говорится в сообщении МИДа.

Пользователи Сети обратили внимание, что упомянутой цитаты Тэтчер нет ни в официальных документах, ни на сайте фонда ее имени. Более того, отсутствуют какие-либо подтверждения тому, что премьер вообще произносила речь в Хьюстоне в 1991 году.

Стоит отметить, что подобная фраза была впервые упомянута в книге российского публициста Андрея Паршева "Почему Россия не Америка". "Как-то раз мне попалось в звукозаписи какое-то публичное выступление М. Тэтчер по внешней политике. Так вот, говоря о перспективах СССР, она заявила примерно следующее: "На территории СССР экономически оправдано проживание 15 миллионов человек", – говорится в книге.

#Захарова: В ноябре 1991 г. в своей речи в Хьюстоне экс-премьер-министр Великобритании М.Тэтчер заявила, что «по оценкам мирового сообщества, экономически целесообразно проживание на территории России только 15 млн. чел» — МИД России ���� (@MID_RF) 15 июня 2018 г.

Напомним, что официальный представитель МИД России Мария Захарова известна своими бескомпромиссными высказываниями в адрес западных политиков. При этом дипломата уже упрекали в том, что она использует непроверенную информацию.

Эта цитата – 100% фейк из книги 1997 года Андрея Паршева «Почему Россия не Америка». Ни в каких проверяемых исторических документах её нет. Ну и в Хьюстоне в 1991 году Тэтчер не выступала. pic.twitter.com/TArPgwGMRQ — Alexey Kovalev (@Alexey__Kovalev) 15 июня 2018 г.

Так, в марте 2018 года Захарова привела цитату, приписанную премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, о том, что министр иностранных дел России Сергей Лавров не достоин своего поста. На самом деле Мэй никогда не произносила этих слов.

В действительности фраза принадлежит лидеру лейбористов Джереми Корбину. Приведенные слова, в свою очередь, были адресованы главе МИД Великобритании Борису Джонсону.