Володин: С инаугурацией Путина в развитии России наступил новый этап

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что вступление в должность президента Владимира Путина символизирует начало нового этапа в развитии России. По словам председателя нижней палаты парламента, предстоит серьезная работа на благо всех сограждан.



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