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Политика

Володин: С инаугурацией Путина в развитии России наступил новый этап

Вячеслав Володин. Кадр 1tv.ru
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что вступление в должность президента Владимира Путина символизирует начало нового этапа в развитии России. По словам председателя нижней палаты парламента, предстоит серьезная работа на благо всех сограждан. 

Продолжение: Путин огласил кандидатуру нового премьера
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Комментируя инаугурацию Владимира Путина, Вячеслав Володин напомнил, что в должность официально вступил человек, "получивший на выборах поддержку абсолютного большинства российских граждан". Спикер Госдумы уверен, что этот день станет отправной точкой для нового этапа развития нашей страны.

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

"Сегодняшний день – начало нового этапа развития России, цели которого четко обозначены президентом России, – сказал председатель нижней палаты. -  Впереди у нас очень напряженная и ответственная работа, ее результатов ждут все граждане нашей страны, уверен, все вместе мы сможем решить эти задачи".

Напомним, Владимир Путин официально вступил в должность президента России на новый срок 7 мая. Россияне выбрали главу государства 18 марта. По итогам подсчета голосов избирателей он получил поддержку подавляющего большинства избирателей, набрав 76,69% голосов.

Впервые Владимир Путин возглавил страну в 2000 году, отработав на этом посту два срока по четыре года. В 2008 году президентом был избран Дмитрий Медведев. В 2012 году нынешний российский лидер вновь смог выдвинуть свою кандидатуру и победил, возглавив страну на шесть лет.

Фото: kremlin.ru

Прошедшая сегодня инаугурация стала уже седьмой по счету в новейшей истории России. Первая прошла летом 1991 года. Нынешний порядок вступления в должность избранного президента, в целом, сложился к 2000 году. Президент приносит присягу на специальном экземпляре Конституции и получает символы власти главы государства – штандарт и президентский знак.

Инаугурации Владимира Путина прошла в Большом Кремлевском дворце. В его залах за церемонией наблюдали около 3,5 тысячи гостей – члены правительства, депутаты Госдумы и члены Совета Федерации, судьи Конституционного суда, общественные и религиозные деятели. Еще порядка полутора тысяч приглашенных наблюдали за событием на Соборной площади. 

Автор: Дмитрий Куклин7 мая 2018, 13:50
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Как проходила инаугурация президента России

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