Объявившего о разводе Порошенко поставили на место

Сомнительная авантюра президента Украины Петра Порошенко рушится на глазах. Так просто развестись с Россией и уйти из семьи постсоветских стран у него вряд ли получится.

Несмотря на заявления Киева о выходе из Содружества независимых государств (СНГ), которое состоит из бывших советских республик, в организации не получали официальных запросов от украинской стороны. По словам постоянного представителя России Андрея Шведова, в случае начала процедуры выхода Незалежной из Содружество на это может уйти больше года.

Дипломат в комментарии "Известиям" отметил, что для запуска официальной процедуры Киев должен подать соответствующий запрос в руководство СНГ. Предусмотрена возможность выхода по ускоренной процедуру, но для этого необходимо заручиться поддержкой всех стран-членов Содружества. Но Украина при этом может просто прекратить участвовать в работе уставных органов организации. Собственно, этим Киев сейчас и занимается.

Ранее президент Украины Петр Порошенко поручил правительству страны инициировать процедуру выхода из Содружества. Организацию глава Незалежной назвал "пережитком времени".





Кроме того, он внес на рассмотрение Верховной рады законопроект о прекращении деятельности Большого договора о дружбе и сотрудничестве с Россией. Эксперты скептически отнеслись к такому выпаду. Выход из договоренностей нанесет больше вреда Киеву, нежели Москве, полагают аналитики, ведь на соглашение ссылаются больше 400 договоров между двумя странами.

Украина является одной из стран-основательниц СНГ, однако Киев так и не ратифицировал Устав СНГ. В марте 2014 года, вскоре после государственного переворота, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Андрей Парубий объявил о начале процесса выхода из организации.