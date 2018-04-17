Порошенко испугался разрыва связей с Россией

Украина выйдет только из уставных органов Содружества независимых государств. Это значит, что Киев сохранит только те соглашения в рамках СНГ, которые ему выгодны, заявили в Верховной раде.

Петр Порошенко пошел на попятную, решив, что с выходом Украины из СНГ он погорячился. Теперь украинский президент хочет, чтобы правительство денонсировало отдельные соглашения с Содружеством, а те, которые "являются прагматически необходимыми для Украины" – оставило.

Как сообщила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко, речь, в частности, идет о признании дипломов и трудоустройства, договоре о транзите и прочих документах, "важных для работы и экономики Украины".

Содружество независимых государств было создано в декабре 1991 года. Соглашение было подписано главами России, Белоруссии и Украины. В СНГ позднее вошли и другие республики бывшего СССР, кроме стран Прибалтики. Надо отметить, что Киев так и не подписал устав СНГ. Так что, хотя считался участником организации, юридически ее членом не был.

Президент Порошенко вспомнил об этом 12 апреля этого года. Он заявил, что Украина "никогда не была членом СНГ" – и поручил правительству подготовить предложения относительно официального прекращения участия Киева в уставных органах организации, пишет "Украинская правда".

Интересно, что так же украинский лидер пытается поступить с Договором о дружбе с Россией от 1997 года, который он неоднократно обещал разорвать. Порошенко поручил подготовить законопроект об одностороннем разрыве этого соглашения с Москвой – но не всего договора, а только "некоторых положений". Позже выяснилось, что Киев не будет разрывать договор о дружбе с Россией – оказывается, этим документом признается целостность и нерушимость украинских границ.