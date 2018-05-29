Украина объявила президента Германии своим врагом
Франка-Вальтера Штайнмайера назвали "врагом Украины". Неприятными эпитетами наградил западных кураторов украинский политолог Алексей Коломиец. Под горячую руку попали, кроме президента ФРГ, и ведущие страны Европы – их политолог назвал "нормандской бандой" и "антиукраинской коалицией".
Как заявил Коломиец в эфире телеканала NewsOne, Украина стала своеобразной буферной зоной между Европой и Россией. А минские соглашения, по его мнению, созданы для разрушения страны. Именно с этой целью – окончательно разрушить Украину – и едет в Киев Штайнмайер, уверен политолог. В компанию разрушителей попал и украинский лидер Петр Порошенко.
Цель визита президента Германии – обсуждение возможности ввода миротворцев в Донбасс, хотя переговоры вряд ли принесут плоды. Как напоминают эксперты, у России по поводу миротворческой миссии на Украине вполне определенные взгляды. Москва соглашаться с размещением миротворцев на всех территориях ЛНР и ДНР не намерена. По российскому плану, силы ООН должны патрулировать исключительно линию разграничения сторон конфликта – на другой вариант российская сторона согласия не даст.
Рейтинг #Порошенко упал до рекордно низкой отметки:https://t.co/rpqVC0FSHP pic.twitter.com/lR9dfPks1q— Пятый канал Новости (@5tv) 23 мая 2018 г.
Ранее стало известно, что Украина жалуется на "гибридную войну" на Азовском море со стороны России. При этом Киев не готов к масштабным действиям.
Как отмечают эксперты, власти Незалежной просто вынуждены следовать по пути русофобии. В противном случае их действия будут трактовать как отказ от собственных идеологических и политических убеждений. Это для них единственный путь в условиях, когда улицу контролируют националистические формирования, считают политологи.
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