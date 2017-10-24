Штайнмайер едет каяться перед Путиным
Официальный повод для визита Штайнмайера в Россию немецкая пресса называет несущественным. Экс-глава МИД ФРГ, а ныне президент Германии будет присутствовать во время формальной передачи Московского кафедрального собора святых апостолов Петра и Павла Евангелическо-лютеранской церкви России. Также он пообщается с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым.
Эта поездка станет "премьерой" для Штайнмайера на посту президента, но главная цель визита – вовсе не участие в протокольных мероприятиях. У Штайнмайера есть щекотливое задание: встретиться с Владимиром Путиным и спросить у российского лидера, готов ли Кремль восстановить доверие к Европе.
Напряженность в Европе растет, и налаживание отношений с Москвой – центральный интерес немецкой политики. Штайнмайер подходит для выполнения этого деликатного поручения, как никто другой, заявил в интервью Die Welt эксперт по внешнеполитическим вопросам фракции Социал-демократической партии Германии в бундестаге Нильс Аннен. По его словам, приезд президента Германии в Москву – важный сигнал.
Штайнмайер призвал к переменам в отношениях с Россией— FinStars.org (@FinStars_org) 16 июня 2017 г.
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Большие надежды на этот визит возлагают представители политики, экономики и неправительственных организаций. По данным издания, ставку на Штайнмайера делает немецкий бизнес. Предприниматели рассчитывают, что Германия, ЕС и Россия сфокусируются на общих интересах и будут решать проблемы при помощи диалога.
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