Порошенко с протянутой рукой унизили

Президента Украины Петра Порошенко в очередной раз выставили на посмешище. Ему отказываются пожимать руку даже военнослужащие армии Незалежной.



Украинский лидер принял участие в церемонии награждения победителей соревнований Invictus Games. Это международные состязания бывших и действующих военнослужащих, которые стали инвалидами. В программу соревнований входят гребля на тренажерах, волейбол на колясках, а также баскетбол.

В ходе церемонии один из призеров, служивший в националистическом батальоне "Азов", получил награду и пожал руку тем, кто стоял на трибуне. Там же находился Порошенко. Однако расплывшегося в улыбке и протянувшего руку украинского лидера боец демонстративно проигнорировал, пройдя мимо. Лидер Незалежной сменил выражение лица на недовольную гримасу и успел похлопать по плечу уходящего бойца.

Президент Украины Петр Порошенко постоянно попадает в неловкие ситуации. Недавно о незадачливого лидера Незалежной вытерли ноги президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. После переговоров в рамках нормандского формата они отказались выходить с ним на совместный пресс-подход.





Тем не менее Порошенко, будучи в гордом одиночестве, с пафосным видом начал вещать об итогах встречи и о важности переговоров. О том, почему лидеры Франции и Германии не пожелали стоять рядом с ним, президент Украины говорить не стал.

"Азов" – подразделение специального назначения в составе Нацгвардии Украины. Сформировано в мае 2014 года в Мариуполе из местных добровольцев.

Военнослужащих подразделения неоднократно обвиняли в нарушениях прав человека в ходе конфликта в Донбассе. Также солдаты полка "прославились" своим неравнодушным отношением к нацистской идеологии и соответствующей символике, которую не стесняются демонстрировать на многочисленных фотографиях, выкладываемых в Сеть.