"Аплодируют все": Киев раскрыл план возвращения Донбасса

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал о готовящемся в Киеве плане по возвращению Донбасса. "Аплодируют все", – прокомментировал процесс глава ведомства.

По его словам, план будет готов уже летом этого года. Возвращать непокорный регион Незалежная будет поэтапно. Аваков заявил, что будет использоваться "тактика мелких шагов", при этом он отмел возможность реинтеграции всей территории Донбасса сразу.

Как сообщает пресс-служба украинского министерства внутренних дел, подготовку и реализацию программы в четверг, 10 мая, Аваков обсудил руководителями центральных органов исполнительной власти. "Он (документ. – Прим.Ред.) будет включать две части: подготовительную и практическую", – заявил глава ведомства.

Глава МВД отметил, что основная часть документа предполагает мероприятия по "освобождению временно оккупированных территорий", а также восстановления в регионе конституционных порядков Украины. "Защита прав и свобод наших граждан", – добавил Аваков.

Ну а пока Украина продолжает "защищать" своих граждан путем их обстрела из артиллерии и минометов. 28 апреля вооруженные силы Незалежной обстреляли город Докучаевск, находящийся под контролем самопровозглашенной Донецкой республики. Всего ВСУ выпустили по населенному пункту 41 мину калибра 120 миллиметров, кроме того, было произведено два выстрела из танков.

Напомним, в марте этого года президент Украины Петр Порошенко объявил о завершении так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе и начале "операции Объединенных сил". Командовать находящимися в регионе силами был поставлен генерал-лейтенант Сергей Наев.





Окончание АТО предусматривалось подписанным Порошенко в конце февраля законом о реинтеграции Донбасса. Россия в нем называется "страной-агрессором", а президент получает крайне широкие полномочия: право вводить войска по своему усмотрению и применять вооруженные формирования на неопределенный срок.