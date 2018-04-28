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Киев устроил кровавый обстрел города в Донбассе

Фото: GLOBAL LOOK press/Vladyslav Musiienko
Украинские войска обстреляли город Докучаевск, находящийся под контролем Донецкой народной республики, из танков и минометов. В ходе атаки силовиков погибли два человека, еще один получил ранение.
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Огонь был открыт из танковых орудий и минометов. Сообщается, что атака велась с направления поселка Новотроицкое. Всего была выпущена 41 мина калибра 120 миллиметров, а также произведено два выстрела из танка, пишет РИА ФАН.

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По предварительным данным, в результате прямого попадания боеприпаса в мусоровоз была ранена женщина, а также погибли двое мужчин. Глава представительства ДНР Руслан Якубов заявил, что за сутки Вооруженные силы Украины 17 раз нарушили режим прекращения огня.

Всего по территории самопровозглашенной республики было выпущено более 750 боеприпасов различного калибра. Атаке подверглись районы Первомайска, поселки городского типа Калиново, Фрунзе и Донецкий, села Калиновка и Желобок. При обстрелах применялись крупнокалиберные минометы, а также противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Ранее ДНР обвинила НАТО в обстреле территории Донбасса. По словам замкома оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, атака велась под командованием солдат-артиллеристов Североатлантического альянса.

Напомним, что ряд государств постоянно обвиняют Донбасс в получении посторонней помощи. При этом Запад открыто поставляет украинским силовикам вооружение и обучает военнослужащих.

Автор: Михаил Вштанов28 апреля 2018, 13:14

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