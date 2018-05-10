Меркель и Макрон вытерли ноги о Порошенко

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон вновь унизили незадачливого украинского лидера Петра Порошенко. По итогам переговоров в рамках нормандского формата они отказались выходить вместе с ним к прессе.

"Хочу подчеркнуть, что это была первая встреча в трехстороннем формате после выборов в Германии и России", – пафосно заявил Порошенко в гордом одиночестве. Ангела Меркель и Эммануэль Макрон по каким-то причинам выйти к журналистам вместе с украинским лидером не пожелали.

По словам Порошенко, три лидера вели разговор о продлении антироссийских санкций, при этом высказывалась озабоченность по поводу ситуации в Донбассе. Слова главы украинского государства передает издание "ПолитНавигатор".

Помимо прочего, лидеры трех стран обсуждали выполнение минских соглашений, а также вопрос ввода в Донбасс миротворческого контингента. Без него, заявил Порошенко, достижение прекращения огня в регионе невозможно.

Но тут украинский лидер явно лукавит: заключенные ранее перемирия нарушались украинской стороной, которая в нарушение договоренностей продолжала и продолжает обстреливать позиции вооруженных сил самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, а также находящиеся у линии разграничения населенные пункты.

Кстати говоря, сам Порошенко на встрече с Меркель и Макроном в очередной раз "отличился". Украинский лидер вел себя так, будто бы принял до этого изрядное количество алкоголя. Он странно жестикулировал, делал нелепые ужимки и прочие неуместные в таких ситуациях телодвижения. Очевидно, что украинский президент был очень раскован.

Розпочав зустріч з Президентом Франції @EmmanuelMacron та Федеральним Канцлером Німеччини Ангелою Меркель pic.twitter.com/dMZc9hdj9o — Петро Порошенко (@poroshenko) 10 мая 2018 г.

Тем временем посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал успешными переговоры Порошенко, Меркель и Макрона. "После успешных трехсторонних переговоров президент Петр Порошенко делится отличным настроением с нашими друзьями – президентом Литвы Далей Грибаускайте и его величеством королем Испании Фелипе VI",– написал он в Twitter.