Шут гороховый: Порошенко странно вел себя на встрече с Меркель и Макроном

Петр Порошенко вновь удивил своим странным поведением на встрече с мировыми лидерами. Создается впечатление, что президент Украины был нетрезв, приветствуя канцлера Германии и главу Франции.

В Германии прошла встреча между Петром Порошенко, Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель. На кадрах протокольной съемки видно, что лидер Незалежной ведет себя как-то странно: ужимки и неловкие движения выдают в нем не совсем адекватного человека.

Поздоровавшись с президентом Франции, Порошенко делает попытку расцеловаться с ним, после чего ловит на себе удивленный взгляд Ангелы Меркель. Надо отметить, что все это политическое трио ведет себя довольно странно. Макрон, к примеру, садясь за стол, чуть не опускает галстук в стоящую достаточно далеко от края чашку.

Что касается деловой составляющей переговоров, то лидеры трех стран обсуждали уже традиционные для них вопросы: российский газопровод "Северный поток – 2", не дающий покоя Киеву, и введение миротворцев в Донбасс.

Розпочав зустріч з Президентом Франції @EmmanuelMacron та Федеральним Канцлером Німеччини Ангелою Меркель pic.twitter.com/dMZc9hdj9o — Петро Порошенко (@poroshenko) 10 мая 2018 г.

Масштабный российско-европейский проект по доставке газа в страны Старого Света, между тем, реализуется по ранее намеченному плану. Берлин уже выдал все необходимые разрешения для прокладки газопровода и даже начал его строить совместно с "Газпромом".

Ангела Меркель неоднократно давала понять, что не собирается отказываться от выгодного проекта только из-за того, что Порошенко что-то не понравилось. Также Германия отстаивала свои интересы в плане прокладки "Северного потока – 2" перед США.

Після успішних тристоронніх ������������переговорів Президент @poroshenko ділиться чудовим настроєм з нашими друзями - Президентом Литви Далею Грибаускайте та Його Величістю Королем Іспанії Феліпе VI pic.twitter.com/FuhzSlh1uF — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 10 мая 2018 г.

Тем временем посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал успешными переговоры Порошенко, Меркель и Макрона. "После успешных трехсторонних переговоров президент Петр Порошенко делится отличным настроением с нашими друзьями – президентом Литвы Далей Грибаускайте и его величеством королем Испании Фелипе VI", – написал он в Twitter.