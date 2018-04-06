Макрон начал открытую войну с Путиным

У российского президента Владимира Путина появился новый противник в Европе. Это французский лидер Эммануэль Макрон.

Если сначала глава Франции осторожно присматривался к российскому коллеге, то сейчас улучил удобный момент для атаки на фоне громкого скандала в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Макрон лично призвал ЕС послать Москве четкий сигнал.

Кроме того, он не посчитал нужным поздравить Владимира Путина с переизбранием. Не желая участвовать в этом "дипломатическом фарсе", он пожелал российскому президенту успехов в "политической, демократической, экономической и социальной модернизации страны", сообщает издание Neue Zürcher Zeitung.

Если Великобритания сейчас развернулась спиной к России, Макрон отдал предпочтение двойной стратегии, основанной на жесткости и участии. Французский лидер преследует несколько целей. Макрон хочет усилить роль своей страны на международной арене, а также убежден в том, что Франция заинтересована в укреплении демократии и рыночной экономики в других странах.

Французский президент добивается того, чтобы Россия "поняла, что не имеет права действовать на западной территории по собственному желанию". При этом он проявляет готовность к переговорам с нашей страной ради сотрудничества, особенно на Ближнем Востоке, где в руках России сосредоточены главные рычаги влияния.



