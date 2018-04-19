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Политика

Порошенко погрел руки на дряхлом украинском флоте

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Glen Johnson
Петр Порошенко в бытность министром экономического развития и торговли заставлял правительство строить корабли на своем заводе. Такое заявление сделал экс-глава генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Ильин.
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По его словам, речь идет о программе кораблестроения для Военно-морского флота, которая была запущена в 2011 году. Первым по ней был построен корвет "Владимир Великий". После этого были заложены бронированные катера, которые приняли на вооружение спустя несколько лет.

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После оценки всех украинских предприятий было решено строить корабли на Черноморском судостроительном заводе. Однако из-за того, что главой Министерства экономического развития был Порошенко, решение заблокировали, отметил Ильин. По его словам, поступило требование разместить заказ на заводе "Ленинская Кузня". Нынешний украинский лидер владеет этим предприятием опосредованно.

Ильин занимал свой пост в 2012-2014 годах. Порошенко получил кресло главы Министерства экономического развития и торговли Украины в марте 2012 года и оставил его спустя девять месяцев, в декабре.

Напомним, что накануне украинские моряки отправили письмо на имя Порошенко. Моряки, служившие в Крыму и уехавшие с полуострова после его воссоединения с Россией, пожаловались, что им обещали предоставить жилье по новому месту службы, но до сих пор прогресса в деле нет.


Они выразили надежду, что вопрос будет решен. В противном случае военнослужащие пригрозили выехать в Крым и принять гражданство России. Обращение к президенту подписали 35 офицеров Военно-морских сил.

Эксперты полагают, что украинский лидер вряд ли в состоянии разобраться с этой проблемой. По словам политолога Ивана Мезюхо, Порошенко будет лишь делать популистские заявления в расчете на подъем собственного рейтинга в канун президентских выборов, которые состоятся в следующем году.

Автор: Иван Поляков19 апреля 2018, 15:01

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