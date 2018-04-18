Лжец Порошенко прибрал к рукам секретную фабрику в России

Президент Украины Петр Порошенко неоднократно обещал прекратить вести бизнес и отдать липецкую фабрику Roshen в доверительную собственность. Однако есть доказательства, что он по-прежнему владеет предприятием.



Анализ документов заставляет усомниться в том, что Порошенко был верен своему слову и на самом деле выполнил обещание. Ряд ключевых бумаг могли бы развеять подозрения, но украинский лидер упорно отказывается их публиковать.

Эксперты подозревают, что такое увиливание от ответа имеет под собой серьезные основания, передает издание Ura.ru. Скорее всего, это связано с тем, что данные могут подтвердить принадлежность фабрики украинскому президенту.

Соучредитель Центра исследования коррупции и организованной преступности Дрю Салливан открыто назвал Петра Порошенко коррумпированным бизнесменом, вокруг которого много опасных людей. "Порошенко уверял, что отдаст бизнес в доверительную собственность, но мы не получили ни одного подтверждения этому", – сказал специалист.





По мнению журналиста, коррупция на Украине при Порошенко похожа на ситуацию при его предшественнике. "Возможно, она не такого размаха, ведь Янукович был на самом деле очень плохим человеком и демонстрировал это", – пояснил Салливан. Однако, как отметил эксперт, нынешний украинский президент "пришел к власти с доброй волей народа и пренебрег ею".

Сообщалось, что в 2017 году фабрика Roshen в Липецке прекратила выпуск продукции. В июне предприятие законсервировали. Также полностью прекратили работу склад готовой продукции и торговый дом ООО "Рошен", который занимался реализацией сладостей. Петр Порошенко является основателем корпорации.