Путин и Меркель разрушили мечты наивного Порошенко

Президента Украины Петра Порошенко, кажется, ждет множество бессонных ночей. Главы России и Германии Владимир Путин и Ангела Меркель обсудили в телефонном разговоре реализацию газопровода "Северный поток - 2". К несчастью для властей Незалежной, стороны подтвердили свои позиции по реализации проекта. А это значит, что газопроводу быть.

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