В провокациях Запада в Сирии нашли систему

Выявлена закономерность появления данных о якобы применении химического оружия в Сирии. Ее озвучил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России Игорь Кириллов.

По его словам, практика показывает, что информация о применении химического оружия появляется на фоне успехов правительственных войск. При этом Кириллов добавил, что именно "в ночь с субботу на воскресенье из Думы было выведено большое количество боевиков, членов их семей, также их руководство", передает РИА Новости.

Ранее член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько выразил мнение, что после того, как Москва, имея на руках весомые доказательства, обвинила Лондон в помощи в инсценировке химической атаки на территории Сирии, страны Запада предпримут новую информационную атаку. Однако он сомневается, что западные политики сменят свою риторику. Наоборот, они могут попытаться скрыть свой позор за информационным шумом от нового голословного нападения.

Напомним, 14 апреля США, Франция и Великобритания атаковали сирийские объекты, которые имели отношение к химической программе. По Дамаску и Хомсу выпустили более 100 ракет – большинство было сбито сирийской системой противовоздушной обороны, основу которой составляет техника советского производства.

Как писали Dni.Ru, поводом для агрессии стало то, что 7 апреля в Думе сирийские войска якобы применили химическое оружие против повстанцев. Центр по примирению враждующих сторон провел собственное расследование, но не обнаружил следов применения химоружия.