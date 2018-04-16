Попрошайка Трамп пошел по миру с протянутой рукой
Всего комитеты в поддержку Дональда Трампа, включая "Сделаем Америку снова великой" (Make America Great Again Committee) собрали 20,2 миллиона долларов за первый квартал этого года. Об этом пишет издание The Journal Gazette.
Это значительно больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда политик занял кресло главы Белого дома, отмечает издание. Тогда комитеты в его поддержку собрали 12,5 миллиона.
На прошлую президентскую кампанию Трамп потратил 429,5 миллиона долларов – значительно меньше, чем его соперница Хиллари Клинтон. Избирательная кампания кандидата от Демократической партии стоила более 897 миллионов долларов.
Тогда Трамп собрал на ведение предвыборной гонки около 512 миллионов, из них 56 были его личными средствами. Как подсчитали эксперты, самой крупной статьей расходов стало размещение рекламы. На эти цели кандидат от республиканцев потратил почти 68 миллионов долларов. На втором месте оказались расходы на цифровые технологии (58,6 миллиона), а после них – транспорт (23,5 миллиона).
Миллиардер активнее тратил средства на мерчандайзинг, в том числе футболки, знаменитые красные кепки MAGA и прочую одежду с предвыборной символикой. На это у кандидата от республиканцев ушло более 14 миллионов долларов, тогда как Клинтон потратила 2,6 миллиона.
Твитерские эксперты до сих спорят кто понёс бОльшие репутационные потери: Путин, не жахнувший в ответку Тополем по Вашингтону или Трамп, за 200 млн долларов ранивший трёх сирийцев и разрекламировавший российские комплексы ПВО— Во///дь™ (@subb_Zer0) 14 апреля 2018 г.
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