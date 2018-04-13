У Трампа нашли внебрачного ребенка от домработницы

Вскрылась информация о том, что у президента США Дональда Трампа есть незаконнорожденный ребенок от домоправительницы в Нью-Йорке. Сенсационными подробностями обладал экс-привратник здания, принадлежавшего Трампу, Дино Саджудин.

Мужчина рассказал историю представителям издания National Enquirer. СМИ заплатило Саджудину 30 тысяч долларов, чтобы опубликовать показания о внебрачном чаде главы государства.

Однако информация о любовных похождениях Трампа и домоправительницы, работавшей на него, так и не была опубликовала. Бывший привратник очень удивился, что "конфиденциальное соглашение", которое он заключил с изданием, попало в прессу, передает Life.ru.

Вместе с тем, Дино еще раз подтвердил сообщения об интимных похождениях президента и его внебрачном ребенке. "Могу сказать, что во время службы в Trump World Tower меня инструктировали не критиковать бывшую домоправительницу президента за ее связь с Трампом, от которого она родила", – поделился Саджудин.

В американских СМИ также отмечается, что Дэвид Пекер, владелец компании American Media, которой принадлежит National Enquirer, дружит с Дональдом Трампом. При этом в Белом доме все истории о романах президента называют фальшивками.

Напомним, это не первый скандал подобного рода, который разразился вокруг американского лидера. При этом стопроцентная подлинность истории на данный момент не установлена.

Дональд Трамп женат на экс-модели Меланье. История их знакомства довольна любопытна. В 1998 году на Неделе моды в Нью-Йорке американский миллиардер подошел к словенской фотомодели и попросил ее номер телефона. Сначала она отказала и просто взяла его визитку, но позже позвонила. Так начался их роман.