Володин: Москва ответит Западу на высылку дипломатов

Россия должна симметрично ответить странам США и Европы на высылку наших дипломатов. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам ответ будет дан в соответствии с практикой дипломатических отношений.



Председатель нижней палаты парламента отметил, что дипломатическая война – это путь к усилению напряженности в отношениях между странами. В то же время, считает Вячеслав Володин, действия Москвы должны быть соразмерны тем шагам, которые предпринимает в отношении нашей страны Запад.



Таким образом, отметил спикер Госдумы в интервью "Интерфаксу", ответ должен быть аналогичным – выслать из России иностранных дипломатов. При этом, Володин подчеркнул, что не Москва была инициатором применения такого рода эти дискриминационных дипломатических мер.

"Если нам предлагают такую форму отношений, то из этого и будем исходить в своих ответных действиях".

Спикер нижней палаты уверен, что на высылку 139 наших дипломатов из Соединенных Штатов и стран ЕС, столько же их дипработников должны покинуть российскую территорию. "Нам необходимо отвечать тем же, по-другому в этой ситуации просто нельзя, - цитирует его NSN.fm, – И идти по пути закрытия генконсульств тех стран, которые так же поступили в отношении России".





Кроме того, Володин полагает, что объективное расследование дела об отравлении в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии может обернуться серьезными политическими последствиями. Прежде всего, они коснутся властной британской элиты, и в частности, премьер-министра Терезы Мэй, уверен спикер Госдумы.

"Если только вскроется и для всех станет понятно, что заявления этого политика не соответствуют действительности, что все введены в заблуждение, ей ничего не останется, кроме как уйти в отставку", – сказал Вячеслав Володин.

"Премьер Великобритании Тереза Мэй предоставила общественности заведомо ложную информацию, изначально преподнеся ее как объективную, как истину"

Напомним, о высылке российских дипломатов в знак солидарности с позицией Великобритании по делу об отравлении семейства Скрипаллей объявили ряд западных стран, в том числе, США, Канада, Франция, Германия и ряд других.



Экс-полковник ГРУ и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в пригороде Лондона. В Британии считают, что они могли быть отравлены нервно-паралитическим веществом, к производству которого якобы имеет отношения Россия.

Тереза Мэй сразу же возложила всю ответственность за инцидент на Москву. Российские власти претензии в свой адрес отвергают и настаивают на объективном изучении всех обстоятельств ЧП. По мнению Володина, "правильно все же расследование вести вместе с той страной, в адрес которой выдвигаются такие обвинения".