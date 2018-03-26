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Политика

Порошенко спасет только смерть от диабета

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Maxym Marusenko
Ситуация на Украине при любом развитии дела Савченко окончится госпереворотом. Избежать народной расправы Порошенко поможет только смерть от диабета, уверены политологи.
прочитано 1081 раз

Петр Порошенко пытается слепить историю о разветвленном заговоре. Президент Украины надеется, что это поможет ему силовым путем расправиться с оппонентами. Путь этот – единственный, так как он уже проиграл политическую борьбу. У политика не осталось шансов сохранить власть ни на очередных, ни на досрочных выборах, считает политолог Ростислав Ищенко.

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Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

При таком раскладе Петр Алексеевич останется в правовом пространстве. Раскрытый заговор, суд, внушительные сроки, кто-то бежит за рубеж. А зачистка политической поляны – в рамках закона, не надо было переворот готовить.

В то же время неслучайно параллельно с рассмотрением в суде вопроса о мере пресечения Надежде Савченко прошли обыски на базе "Азова", притом что этот батальон "крышует" глава МВД Арсен Аваков. Тут может последовать провокация в ответ на провокацию. Простые "азовцы" сложат два и два и получат: власть, угнетающая "героиню" Надю, душит и "героев" "Азова". Боевики придут к выводу: власть антиукраинская, а "герои" должны объединиться и свергнуть ее, тем более что Савченко уже призывала народ брать оружие и выходить на улицы.

Если атака Порошенко на оппонентов провалится, фейковый переворот превратится в настоящий. То, что началось как провокация СБУ, станет реальностью – независимой от спецслужб и власти. Здесь все просто: если одна сторона переводит политический конфликт в силовое поле, оппоненты, защищаясь, делают то же самое, приводит мнение Ищенко портал Rusvesna. В этом случае, считает политолог, Порошенко остается только оттягивать неизбежное и рассчитывать, что диабет убьет его раньше, чем народ.

Напомним, Савченко задержали 22 марта прямо во время заседания Верховной рады. До позднего вечера депутата (теперь уже бывшего) допрашивали следователи Службы безопасности Украины. Ее обвинили в подготовке госпереворота.

Экс-парламентарий признала, что вывозила из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в столице. Однако отметила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель – "показать властям, что они тоже смертны". Суд отправил ее под арест на 59 дней.

Автор: Андрей Евлампиев26 марта 2018, 13:51
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