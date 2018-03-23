ЕС заставит Порошенко броситься в ноги Путину

Наивные мечты президента Украины Петра Порошенко сталкиваются с суровой реальностью. В ЕС прямо заявили: членство Киева зависит от его взаимоотношений с Москвой.

По словам представителя Европейского союза Вольфганга Петрича, возможность вступления Украины в ЕС зависит от того, как будет продвигаться решение конфликта в Донбассе. Также имеет значение, какой политики власти страны будут придерживаться во взаимоотношениях с Москвой.

Петрич отметил, что не может точно сказать, станет Незалежная членом Евросоюза или нет. "Я надеюсь, что и тут будет найдено решение. Возможность вступления Украины будет зависеть от того, какие отношения она построит с Россией", – заявил он.

Представитель ЕС также отметил, что решение конфликта в Донбассе находится в плоскости взаимоотношений Москвы и Киева. "Если вы не найдете общий язык с Москвой, вы никогда не решите конфликт без воли такого важного партнера, как РФ", – обратился Петрич к руководству Незалежной.





Таким образом, ЕС фактически подталкивает Украину к улучшению отношений с Россией. К разговору с Москвой не с позиции истерики, обвинений и нелепых демаршей, а путем нормального, цивилизованного диалога, в котором бы учитывались мнения и интересы обеих сторон. Рано или поздно Киев поймет губительность своей политики по отношению к восточному соседу.

Ну а пока Порошенко продолжает с завидным упорством наступать на старые грабли, лишь раздувая конфликт с Россией. Так, в конце февраля президент Украины поставил свою подпись под текстом скандального закона о реинтеграции Донбасса.

Россия в нем называется "страной-агрессором", вводится понятие "российская оккупационная власть". Также украинское руководство во главе с Порошенко получает широчайшие полномочия: право вводить войска по своему усмотрению и применять вооруженные формирования на неопределенный срок. Примечательно, что любые упоминания о минских договоренностях из итогового текста нормативно-правового акта исключены.