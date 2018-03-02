Побег в Россию пошел Януковичу на пользу

Нынешняя власть в Киеве сделала все, чтобы оттолкнуть от себя Крым, заявил Виктор Янукович. Бывший украинский президент провел пресс-конференцию. Журналисты обратили внимание на цветущий вид политика и решили, что изгнание пошло ему на пользу.

Жителям Крыма в 2014 году пришлось искать способы защиты. Люди, которые пришли к власти на Украине в результате переворота, приложили к этому все усилия. Виктор Янукович считает, что власти сами хотели отделаться от "проблемной территории".

"С учетом показаний многих свидетелей, выступивших на суде, можно совершенно точно сказать, что конкретных действий по сохранению Крыма в составе Украины теми, кто захватил власть, предпринято не было. В тот момент для них важнее был дележ властных портфелей", – заявил бывший украинский президент.

По словам Януковича, в то время крымчане думали о том, как защитить себя и свои семьи. И в результате приняли решение, которое было вынужденным и предсказуемым.

Таким же образом украинская власть поступает и с Донбассом. Янукович уверен: приняв закон о "реинтеграции", Киев расписался в своей полной недоговороспособности. Бывший президент называет этот документ "законом о продолжении войны". Наступление мира для нынешней власти - смертельно опасно, уверен экс-президент. И мнение жителей Донбасса она полностью игнорирует.

Выход из сложившейся ситуации Янукович видит в прямых переговорах Киева с Донецком и Луганском. "Я уверен, что единственный путь в поиске мира – это мирные переговоры. Прямые переговоры с представителями Донбасса при содействии и под наблюдением представителей Европейского союза, России, США и ООН", – заявил политик.

Бывший президент Украины заверил, что готов приложить все усилия для объединения Украины. Политик подчеркнул, что сегодня главное - остановить войну, помочь пострадавшим, которые живут на этих территориях и вернуть беженцев в родные дома, передает ТАСС.

Присутствовавшие на пресс-конференции журналисты отметили цветущий вид украинского политика. И пришли к выводу, что побег в Россию пошел экс-президенту на пользу.