Янукович пожаловался на угрозы Порошенко

Адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк рассказал о давлении со стороны властей Незалежной на себя и коллег в связи с делом о предполагаемой государственной измене бывшего украинского лидера. По его словам, угрозы поступают в том числе в виде намеков.



"Мы наблюдаем огромное давление со стороны правоохранительной системы, судебной системы, который поступает как в виде намеков, так и прямых предложений клиентам оставлять сотрудничество через соответствующие политические дела", – заявил юрист.

По его словам, рисков для адвокатов в связи с делом бывшего украинского президента стало больше. "Это приводит к недовольству нашей работой со стороны свидетелей", – отметил Сердюк. При этом ранее защитники экс-главы Незалежной заявили о попытках украинских властей "убрать" их из процесса "любой ценой".

Оболонский районный суд Киева продолжает рассматривать дело экс-президента Украины Виктора Януковича, который обвиняется в государственной измене. Суть обвинений сводится к тому, что Янукович в марте 2014 года, будучи уже на территории России, якобы написал письмо в Кремль, в котором предложил руководству страны ввести вооруженные силы на Украину. Сам политик подобные обвинения отвергает.

Янукович, по словам адвокатов, пытается узнать правду о происходивших тогда на Майдане событиях. Защита политика отмечает, что у нее есть доказательства, что у "мирных протестующих" было оружие, причем к расстрелу митинговавших был причастен нынешний спикер Верховной рады Андрей Парубий.

Виктор Янукович бежал с Украины в феврале 2014 года и получил убежище в России. На родине, помимо госизмены, его обвиняют в пособничестве в ведении агрессивной войны и посягательстве на территориальную целостность страны. Экс-президент участвует в заседаниях суда по своему делу в режиме видеоконференции.

