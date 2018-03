Украина в горячке от слов Путина потеряла ракеты

Заявления Владимира Путина о новейшем российском оружии надо перепроверить, заявил Игорь Романенко. И дело это следует поручить разведке. Вполне возможно, что это "реклама и пропаганда", считает генерал.

Романенко, правда, тут же оговорился, что Россия давно занимается разработкой перспективных вооружений – возможно, и добилась определенных успехов. "Хотя занимаются этим с начала века, то есть лет 15, наверное. За это время, может быть, и можно было бы создать с учетом их уровня ВПК и стоимости промышленного комплекса", – сказал генерал.

Подумав, Романенко призвал отнестись к заявлениям президента России серьезно. "У них там и "Булава" шла, и еще что-то сложное. Техника не так сразу получается. А так, да, конечно, это серьезно – из всех остальных новостей в Европе", – приводит слова Романенко "Обозреватель".

Новейшее российское оружие Владимир Путин представил в послании Федеральному собранию 1 марта. Глава государства рассказал о новой межконтинентальной баллистической ракете "Сармат", гиперзвуковом комплексе "Кинжал", крылатой ракете с ядерной энергоустановкой, а также беспилотном подводном аппарате, который может быть оснащен обычными и ядерными боеприпасами. Он подчеркнул, что растущая военная мощь России – это гарантия мира на планете.

