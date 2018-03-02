Украина в горячке от слов Путина потеряла ракеты
Заявления Владимира Путина о новейшем российском оружии надо перепроверить, заявил Игорь Романенко. И дело это следует поручить разведке. Вполне возможно, что это "реклама и пропаганда", считает генерал.
Романенко, правда, тут же оговорился, что Россия давно занимается разработкой перспективных вооружений – возможно, и добилась определенных успехов. "Хотя занимаются этим с начала века, то есть лет 15, наверное. За это время, может быть, и можно было бы создать с учетом их уровня ВПК и стоимости промышленного комплекса", – сказал генерал.
Подумав, Романенко призвал отнестись к заявлениям президента России серьезно. "У них там и "Булава" шла, и еще что-то сложное. Техника не так сразу получается. А так, да, конечно, это серьезно – из всех остальных новостей в Европе", – приводит слова Романенко "Обозреватель".
Новейшее российское оружие Владимир Путин представил в послании Федеральному собранию 1 марта. Глава государства рассказал о новой межконтинентальной баллистической ракете "Сармат", гиперзвуковом комплексе "Кинжал", крылатой ракете с ядерной энергоустановкой, а также беспилотном подводном аппарате, который может быть оснащен обычными и ядерными боеприпасами. Он подчеркнул, что растущая военная мощь России – это гарантия мира на планете.
Take part in Vladimir Putin announced name-that-weapon contest for @Russia’s new global-range cruise missile, unmanned underwater drone & laser weaponry— Russia in USA ���� (@RusEmbUSA) 1 марта 2018 г.
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Слова Путина имели серьезный психологический эффект. Что важно – достичь этого президенту удалось без угроз: его речь соответствовала всем стандартам дипломатического общения, подчеркнул член общественного совета при Минобороны России Игорь Коротченко.
По словам эксперта, президент России ясно дал понять: паритет в сфере ядерного вооружения сломлен не будет. В то же время, по словам Коротченко, образцы оружия, которые продемонстрировал во время послания Путин, являются инновационными. Ни одна страна не сможет отразить подобный удар
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