Порошенко поплакался Западу после триумфа Путина

Президент Украины Петр Порошенко закатил истерику в связи с прошедшими в Крыму выборами главы российского государства. Лидер Незалежной принялся обвинять Москву в нарушении "международного мира и безопасности".

По словам Петра Порошенко, проведение голосования на полуострове нарушает "основополагающие принципы и документы, на которых в течение последних 70 лет базируются мир и безопасность". "В том числе Устав ООН и Хельсинкский заключительный акт", – уточнил он в Twitter.

Ранее президент Украины заявил, что крымчане могут выбирать только лидера Незалежной. Однако мнение Порошенко жителей полуострова совершенно не волнует. Высокая явка и впечатляющие результаты Владимира Путина в очередной раз подтверждают: крымчане ощущают себя как неотъемлемую часть России.

Заявление же украинского лидера рассчитано на "западного потребителя", которому он уже четыре года пытается подороже продать товар под названием "русофобия". Да только продукт уже далеко не первой свежести, и желающих попробовать его на Западе все меньше.

И пока Порошенко упражнялся в красноречии, международные наблюдатели, присутствовавшие на выборах в Крыму, подтвердили: голосование прошло законно.

По словам наблюдателя из Германии Андреаса Маурера, выборы были организованы на высоком уровне. Нарушений немецкий политик не зафиксировал. С ним согласен представитель Швеции Ульф Гренлунд. "Нормально, спокойно (прошло голосование. – Прим. ред.). Не видели реальных проблем", – сказал он. Всего в Крыму работали 43 международных наблюдателя из 20 стран.





Накануне в России состоялись седьмые президентские выборы. Они прошли в день четвертой годовщины воссоединения с Крымом. На высший государственный пост претендовали восемь кандидатов.



В понедельник, 19 марта, Центральная избирательная комиссия огласила предварительные итоги. Действующий президент Владимир Путин набрал 76,6% голосов. На втором месте расположился кандидат от КПРФ Павел Грудинин – 11,80%, третью строчку занял председатель либерально-демократической партии Владимир Жириновский (5,66%). Явка превысила 67%. Окончательные итоги голосования станут известны в течение десяти дней.

С наибольшим энтузиазмом действующего главу государства поддержали в Крыму и Севастополе. Там Путин набрал более 90% голосов.