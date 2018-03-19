Зарубежные лидеры поздравили Владимира Путина с победой
Владимира Путина, который уверенно лидирует на президентских выборах в России, уже поздравляют с победой мировые лидеры. Телеграмму главе государства направил председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин. Он, в частности, отметил, что российский народ проявил солидарность по многим вопросам, сыграв важную роль на международной арене.
Также по телефону слова приветствия Владимиру Путину передал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Поздравление с победой на выборах направил и лидер Венесуэлы Николас Мадуро. По его словам, "славный российский народ – с проявлением патриотизма, высокого гражданского самосознания и крепкой приверженности демократии в этот важный и исторический день выборов". Также победу Владимира Путина приветствовал президент Абхазии Рауль Хаджимба.
"Путин является неприкосновенным политическим лидером русского народа, – говорится в сообщении президента Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорада Додика. – Я бы сказал, неприкосновенным политическим лидером всего свободного мира – тех, кто стремится уважать других".
Напомним, по состоянию на 07:00 мск обработано 98,81% протоколов с участковых избирательных комиссий. Владимир Путин набирает более 76,6% голосов (или более 55 миллионов). Павел Грудинин, занимающий вторую строку, заручился поддержкой 11,82% избирателей, на третьем месте – лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,68%).
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