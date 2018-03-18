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Политика

Запад испугался высокой явки на выборах в Крыму

Фото:Михаил Джапаридзе/ТАСС
Западные страны опасаются высокой явки на президентских выборах в Крыму. По словам германского политика, члена Левой партии Андреаса Маурера, который наблюдает за ходом голосования на полуострове, придя на избирательные участки, крымчане еще раз подтвердят выбор, сделанный четыре года назад.

Продолжение: Как проходят выборы президента России
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"После этого на Западе будет тяжело аргументировать или искать новые причины, чтобы обосновать, почему люди пришли и проголосовали", – цитирует политика РИА Новости. По мнению немецкого наблюдателя, крымчане в очередной раз выразят свое мнение, как и четыре года назад, когда Крым воссоединился с Россией.

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Маурер также выразил сожаление, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не прислала на полуостров наблюдателей. Они опасаются, что не найдут в регионе ничего негативного, пояснил германский политик.

На 10:00 мск, спустя два часа после открытия избирательных участков, явка на выборах в Крыму составила более 13% - это почти 200 тысяч человек. "В Республике Крым явка по состоянию на 10:00 составила 13,08%, или 195 тысяч 218 человек", – сказали РИА Новости в республиканском Центризбиркоме.

В России 18 марта проходят седьмые по счету выборы президента. На пост главы государства претендуют восемь кандидатов. Это Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко"). Действующий глава государства Владимир Путин участвует в выборах в качестве самовыдвиженца.

Фото:Сергей Фадеичев/ТАСС

Нынешние президентские выборы – первые в Крыму с момента воссоединения полуострова с Россией. Символично, что этому историческому событию исполняется сегодня четыре года. Всего в Республике Крым открыто 1206 избирательных участков, а в Севастополе – 182, причем два из них – временные.

За ходом выборов на полуострове следят более 40 наблюдателей из 20 стран – Германии, Испании, Италии, Израиля, Швеции, Дании и других. Они высоко оценивают идущее голосование.

Так, наблюдатель из Финляндии Йохан Бекман заявил, что Крым – это самое демократическое место в мире. Обстановка на полуострове впечатлила и представителя Швеции Александра Гренлунда. "Люди радостные, всем не терпится проголосовать", – рассказал он в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".

Автор: Иван Поляков18 марта 2018, 14:34

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