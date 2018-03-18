Первые лица страны проголосовали на президентских выборах

Первые лица страны отдали свои голоса на выборах президента. Голосование идет полным ходом, в восточных регионах отмечается высокая явка избирателей.

Кандидат в президенты и действующий глава государства Владимир Путин традиционно проголосовал на избирательном участке в Академии наук на улице Косыгина. Поздоровавшись с сотрудницей участковой избирательной комиссии и получив бюллетень, он удалился в кабинку для голосования. После этого Путин подошел к одной из электронных урн, которыми оборудован участок и опустил листок.

В холле Академии наук собралось несколько десятков представителей российской и иностранной прессы. Присутствовали в зале и наблюдатели от партий и кандидатов. В связи с приездом Путина меры безопасности не усиливались и доступ на участок для желающих проголосовать не ограничивался.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин проголосовал на избирательном участке в центре Москвы. "Как ваше настроение?" – поинтересовался председатель нижней палаты парламента у членов избирательной комиссии, получая бюллетень для голосования. "Отлично!" – ответили ему. Проголосовав, Володин приветствовал генерального директора "Аэрофлота" Виталия Савельева, который пришел отдать свой голос на выборах президента.





Одним из первых региональных лидеров, реализовавших свое избирательное право, стал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. На участке он обратился ко всем, кто переживает за страну. "Прошу одеться потеплее, в соответствии с погодой, прийти с родными и близкими на избирательные участки и сделать свой выбор будущего – нашей страны, родных и близких, своих детей", – сказал глава региона.

Также свои голоса на выборах уже отдали врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, глава Оренбургской области Юрий Берг и губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. "Выборы президента России – это важнейший день в жизни каждого жителя Пензенской области, нашей страны и в моей жизни. Поэтому я сегодня с момента открытия пришел на избирательный участок", – заявил Белозерцев журналистам.

«СО» ОНЛАЙН ©

В России вовсю идут выборы президента страны. Уже проголосовал и действующий президент Владимир Путин, и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Мы начнем трансляцию выборов в регионе в 13.00, оставайтесь с нами pic.twitter.com/my9Rtt2UT8 — Самарское Обозрение (@63media_ru) 18 марта 2018 г.

Губернатор Астраханской области Александр Жилкин проголосовал на своем избирательном участке - в Астраханской государственной консерватории. На избирательных участках также уже побывали главы Кабардино-Балкарии и Башкирии Юрий Коков и Рустэм Хамитов.

Одной из первых свой голос за кандидата в президенты отдала глава ЦИК Элла Памфилова. Ей пришлось отстоять в очереди из желающих проголосовать около 30 минут. "Я проголосовала. Меня радует, что люди идут, немножко огорчает, что мороз большой и очень холодно", – сказала председатель Центризбиркома.





Сегодня, 18 марта в России проходят выборы президента. Конкуренцию действующему главе государства Владимиру Путину, который баллотируется в качестве самовыдвиженца, составляют семь кандидатов. Это Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко").

Все избирательные участки работают по единому графику – с 8:00 до 20:00 по местному времени. Первыми голосуют жители восточных регионов, а в самом западном – Калининградской области – избирательные участки закроются, когда в Москве будет 21:00. До этого времени СМИ не публикуют информацию о предварительных результатах выборов, сообщаются лишь данные о явке избирателей.





В частности, явка в Камчатском крае за два часа до закрытия участков составила 63,86%.На выборах президента шесть лет назад к этому времени свой выбор сделали 57,04% избирателей региона.

Впервые выборы президента проходят в Крыму и Севастополе. Там открылось порядка 1400 избирательных участков, а свой голос могут отдать около 1,8 миллиона избирателей. На всех участках дежурят наблюдатели, которые следят за чистотой голосования на выборах.



