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Порошенко выдвинули ультиматум из-за Крыма

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Mykola Lazarenko
В Киеве начнутся массовые протесты в случае, если украинские власти не сделают Крымский полуостров "крымско-татарской национально-территориальной автономией". Об этом заявил один из лидеров запрещенной в России экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа" Лянур Ислямов.
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Речь идет о том, чтобы закрепить в Конституции Незалежной положение о самоуправлении крымских татар и переформатировании полуострова в национально-территориальную автономию. Соответствующий нормативно-правовой акт был внесен в Верховную раду страны Мустафой Джемилевым – одним из организаторов и инициаторов продовольственной и энергетической блокады полуострова.

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Как заявил Ислямов, медлительность Порошенко в этом вопросе является "большой ошибкой". "У нас есть до 18 мая время", - заявил представитель экстремистской организации. По его словам, в случае если Киев не выполнит их требования, в Киеве возле Верховной рады пройдут массовые акции протеста.

"Меджлис крымско-татарского народа" – запрещенная в России экстремистская организация, возглавляемая Мустафой Джемилевым, Рефатом Чубаровым и Лянуром Ислямовым. Все трое покинули Крым после его воссоединения с Россией в марте 2014 года.

Джемилев, Чубаров и Ислямов стали одними из организаторов продовольственной блокады полуострова, которая началась в сентябре 2015 года. Тогда меджлисовцы перекрыли въезд фур в Крым со стороны Украины для большегрузного транспорта. По их заявлениям, главная цель подобной акции - заставить Россию вернуть Крым. Однако ни продовольственная, ни энергетическая блокада и прочие вредительские акции со стороны Украины успехом не увенчались.


Представители "Меджлиса" неоднократно отмечались откровенно фашистскими заявлениями, направленными на разжигание межнациональной розни. Так, Чубаров сказал, что живущие в Крыму россияне должны покинуть полуостров. Подобные высказывания в крымском правительстве назвали "открытым маразмом".

Автор: Иван Поляков16 марта 2018, 14:43

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