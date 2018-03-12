Крымчане щелкнули по носу зазнавшихся украинцев

"Проявление высшей степени маразма" – так в Крыму отреагировали на новую инициативу, которую озвучили в Киеве в отношении полуострова. Законопроект "О прощении" призывает крымчан покаяться и извиниться за "совершенные преступления".



С инициативой выступил бывший депутат Верховной рады Андрей Сенченко. Весной 2014 года, в момент острого политического кризиса на Украине, он исполнял обязанности замглавы президентской администрации.

Законопроект "О прощении", заявил Сенченко, предлагает крымчанам признать свою вину и извиниться за "преступления", которые они совершили. Под ними, видимо, подразумевается голосование на мартовском референдуме в 2014 году, которое привело к историческому воссоединению полуострова с Россией.

По мнению экс-парламентария, заявления о прощении должны рассматривать суды Незалежной. В качестве альтернативного наказания предполагается ограничить "раскаявшихся" в гражданских правах. К примеру, это может быть запрет на участие в выборах, а также на работу во властных структурах.





В Крыму резко отреагировали на выдвинутую украинским политиком инициативу. "Действия Сенченко являются проявлением высшей степени маразма", – цитирует RT депутата Госсовета Республики Крым Владислава Ганжару. По его словам, украинские власти в преддверии предвыборной кампании в Незалежной все чаще прибегают к вопросу полуострова.

"Инициативы вызывают на полуострове лишь улыбку, потому что их назвать серьезными никак не представляется возможным", – заявил Ганжара.

В свою очередь вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что прощения будет просить Украина за тот вред, который нанесла полуострову. "Мы помним, как Сенченко устроил водную блокаду Крыма, помним энергетическую и транспортную блокады", – цитирует Фикса РИА Новости.





Воссоединение полуострова с Россией уже давно не дает покоя украинским чиновникам. Они периодически выступают с нелепыми инициативами, которые, по их мнению, позволят вернуть Крым в состав Незалежной. Так, в начале прошлого месяца замглавы так называемого Министерства временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука призвал "подложить информационную бомбу" под Москву.

Смысл в том, пояснил чиновник, чтобы забросать Россию многочисленными исками в международных инстанциях и потребовать многомиллионные компенсации за "незаконное пользование" природными ресурсами полуострова.

