Госдума завершает разбор законодательных завалов

В весеннюю сессию парламентарии могут практически завершить рассмотрение нормативно-правовых актов, которые накопились в законодательном портфеле нижней палаты с 1994 года. Об этом в ходе пленарного заседания в среду, 21 февраля, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.



В настоящий момент доля рассмотренных инициатив, внесенных начиная с 1994 года, приближается к 81%, подчеркнул спикер нижней палаты. Таким образом, отметил парламентарий, в думском законодательном портфеле останется около 19% нормативно-правовых актов, накопившихся с работы прошлых созывов.

"Мы имеем возможность в течение весенней сессии завершить всю эту работу, которая занимает много времени, но мы не можем иначе, потому что есть очень здравые предложения, которые находились в ожидании рассмотрения", – рассказал Володин.

Тема разбора законодательных завалов поднималась и на встрече Вячеслава Володина с президентом России Владимиром Путиным в конце декабря прошлого года. Председатель нижней палаты рассказал главе государства, что по итогам осенней сессии количество рассмотренных нормативно-правовых актов составило 74,7%. При этом 14-15% законопроектов были в итоге приняты парламентариями.





Необходимо учитывать, что значительная часть ранее внесенных документов уже утратила актуальность. Тем не менее по Конституции парламентарии были обязаны их рассматривать, что и было сделано.

Спикер Госдумы изначально обозначил перед коллегами-депутатами задачу, в том числе, разгрести образовавшиеся за годы законодательные завалы. Необходимость наведения порядка с ранее внесенными проектами законов поддержали все парламентские фракции. Всего нынешнему составу Госдумы досталось 2020 нормативно-правовых актов от ранее работавших созывов.

