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Политика

Депутаты заранее проанализируют законы со сроком действия

Фото: duma.gov.ru
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания в среду, 21 февраля, поручил комитету нижней палаты по контролю и регламенту провести совместно с правительством анализ всех законов со сроком реализации или переходным периодом. Это нужно, чтобы при необходимости продления нормативно-правовых актов проводить такую работу заранее, отметил председатель Госдумы.

Продолжение: Госдума продлевает дачную амнистию на два года
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"То, что у нас получается с такими законами, которые являются очень важными, и есть вопросы, именно связанные с завершением срока их действия или переходного периода", – сказал Володин в ходе обсуждения нормативно-правового акта о продлении "дачной амнистии" до 1 марта 2020 года. Спикер дал поручение комитету по контролю и регламенту проанализировать все законы, которые имеют сроки реализации или переходный период.

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Это необходимо для того, пояснил Володин, чтобы пресечь ситуации, когда в крайне сжатые сроки нужно принять решение о продлении периода действия законодательного акта, чтобы не нарушать права граждан. "У нас должна быть системная работа в этом, мы с правительством ее должны будем организовать и наладить таким образом, чтобы заранее эти вопросы обсуждались", – сказал председатель нижней палаты.

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru

Напомним, на прошлой неделе Вячеслав Володин во время пленарного заседания поднял вопрос рассмотрения законопроекта об отмене налога на доходы физических лиц (НДФЛ) на сдачу макулатуры. Спикер возмутился ситуацией с документом, который лежит в думском комитете по бюджету и налогам уже два года.

Глава нижней палаты предостерег глав комитетов от создания дополнительных препятствий при обсуждении законопроектов. "Что за фильтры устраиваем?" – обратился председатель нижней палаты к депутатам.

Автор: Иван Поляков21 февраля 2018, 12:04

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