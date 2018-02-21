Депутаты заранее проанализируют законы со сроком действия

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания в среду, 21 февраля, поручил комитету нижней палаты по контролю и регламенту провести совместно с правительством анализ всех законов со сроком реализации или переходным периодом. Это нужно, чтобы при необходимости продления нормативно-правовых актов проводить такую работу заранее, отметил председатель Госдумы.



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