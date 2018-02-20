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Экономика

Володин призвал IT-компании воспользоваться создаваемыми Госдумой законами

Вячеслав Володин. Фото: GLOBAL LOOK press
Представителям отрасли IT следует по максимуму воспользоваться создаваемыми депутатами нормативно-правовыми актами по регулированию цифровой экономики. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин после состоявшихся во вторник, 20 февраля, парламентских слушаний по правовому обеспечению внедрения современных технологий в экономику.
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По его словам, законодательное регулирование этой сферы подразумевает создание условий для ее дальнейшего роста. Важно, отметил председатель нижней палаты, чтобы у страны были возможности для развития.

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Обращаясь к представителям IT-отрасли, законодатель отметил, что формируемые в настоящее время правовые механизмы в области цифровой экономики должны быть использованы сферой высоких технологий "настолько широко, насколько есть возможность".

По итогам слушаний думский комитет по финансовому рынку совместно с комитетами-соисполнителями подготовит необходимые рекомендации, резюмировал Володин.

Госдуме предстоит большой объем законодательной работы для обеспечения успешного нормативного регулирования цифровизации экономики. По словам главы комитета нижней палаты по финансовому рынку Анатолия Аксакова, депутаты рассмотрят более 50 законопроектов в этой сфере, которые, отметил парламентарий, имеют принципиальное значение для бизнеса, в том числе в плане снижения издержек и повышения производительности труда.

"Сейчас наготове два законопроекта, касающиеся цифровых финансовых активов, о краудфандинге. Мы плотно работали с Центральным банком, с правительством", – сказал законодатель.

Фото: duma.gov.ru

Также участники слушаний обсудили выполнение программы "Цифровая экономика". Она рассчитана до 2024 года и состоит из нескольких направлений: нормативное регулирование, образование, кадры, кибербезопасность, формирование исследовательских компетенций и IT-инфраструктура.

Работа по каждому из них позволит сформировать совершенно новый уклад российской экономики, повысить темпы ее роста. При этом, отметил вице-премьер Игорь Шувалов, необходимо уделить внимание защите прав человека, его личных данных, поскольку киберпреступность набирает все большие обороты.

Автор: Иван Поляков20 февраля 2018, 21:30

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