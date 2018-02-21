Порошенко превратил Украину в мировую угрозу

Закон о "реинтеграции" Донбасса закрепил поддержку властями Украины преступлений ВСУ и радикалов-националистов. Этот документ поставил крест на минских договоренностях, уверен постпред России при ОБСЕ.

Подписанный президентом Украины Петром Порошенко закон еще раз подтвердил намерения Киева решить проблему Донбасса силой. Он прямо противоречит духу и букве минского комплекса мер, одобренного Совбезом ООН, заявил постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич. "Подписание Порошенко закона о "реинтеграции" Донбасса стало логичным продолжением политики Киева по эскалации напряженности на юго-востоке Украины", – отметил он на официальной странице постпредства в Twitter.

Президент Незалежной утвердил закон о "реинтеграции" Донбасса в прямом эфире украинского телевидения. Порошенко считает, что документ "укрепит правовые основания для использования вооруженных сил страны". По сути же, теперь ему не надо согласовывать свои шаги с Радой: глава государства может направить армию в любую точку страны и использовать войска против народа.

#Лукашевич: закон о "реинтеграции" Донбасса прямо противоречит духу и букве минского "Комплекса мер", одобренного резолюцией СБ #ООН 2202, закрепляет государственную поддержку преступлений ВСУ и радикалов-националистов #Украина pic.twitter.com/GoeEGbh97W — Russian Mission OSCE (@RF_OSCE) 20 февраля 2018 г.

Подписывая закон, политик заявил, что защищает права и свободы гражданского населения, а также ни в коей мере не противоречит минским договоренностям. Эти два пункта привели экспертов в недоумение (что, впрочем, Порошенко удается все чаще). Им непонятно, как и от кого документ защитит мирных жителей. Что касается "Минска-2", все упоминания об этом соглашении из закона исключены.

Эксперты указали на следующие противоречия в двух документах: в минских договоренностях был прописан диалог между Киевом и самопровозглашенными ДНР и ЛНР, а Россия наряду с Германией и Францией представлена как гарант. Между тем в подписанном Порошенко законе территории Донбасса называются "оккупированными", а Россия – "страной-агрессором", которая их якобы захватила.