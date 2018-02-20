Киев против миротворцев

За последнюю неделю в теме ввода миротворческого контингента на Украину произошло много интересного. Кульминацией этих интересных событий стали два заявления со стороны украинских официальных лиц.



Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль отвергла возможность размещения в зоне конфликта белорусских миротворцев, несмотря на то, что президент Белоруссии Александра Лукашенко, официально предложил направить на Донбасс до 10 тысяч голубых касок. А потом сам министр иностранных дел Климкин заявил, что миротворцы должны быть введены на всю территорию, которая неподконтрольна Киеву, и уточнил что (цитирую!): "Завести миротворцев, чтобы это сработало".

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В общем такое ощущение, что тезисы для Климкина писал Кличко, но мысль в целом примерно понятна, тем более, что целью миротворческой миссии по заявлениям Климкина является устранение "оккупационной администрации", это он видимо так Захарченко называет. Если все эти заявления сложить в кучку, то по сумме хотелок киевского руководства получается вот такая благостная картина: миротворцы – это шведы (типа не из НАТО, но против России), Путин на всё согласен, и потом Киев захватывает Донбасс, выбивая оттуда нынешнее руководство ЛДНР. Ага, вот прямо сейчас все разбежались и начали выполнять киевские хотелки. Путин в данном случае согласится разве на то, чтобы послать в Киев губозакатательную машинку, да и то в качестве гуманитарной помощи.

А сейчас давайте посмотрим на то, почему так забегали украинские дипломаты. Я уже рассказывал вам о специальном докладе, который подготовил для Курта Волкера бывший глава НАТО Андерс Фог Расмуссен совместно с экспертом-международником из Колумбийского университета США Ричардом Гованом.

Суть доклада заключается в некоем плане, точнее набору предложений, по организации миротворческой миссии на Украине. По оценке авторов доклада для успешной миротворческой миссии потребуются 20 000 военных из стран, которые не входят в НАТО и которым могут доверять разные участники конфликта, в том числе, такие заинтересованные стороны как США, Россия и Евросоюз.

В качестве рабочего варианта бывший глава НАТО и его соавтор предложили схему из трех стран – Швеция, Республика Беларусь и Бразилия. Предполагается, что Швеции доверяет Запад, Бразилия – это сторона у которой нет прямых геополитических интересов на Украине и она будет по-настоящему нейтральной, а присутствие белорусских миротворцев обеспечит согласие на план со стороны российского руководства.

Важно отметить, что на недавней мюнхенской конференции по безопасности было очень много дискуссий по украинскому вопросу и все участники очень активно обсуждали именно ввод миротворцев и в том числе этот план Расмуссена, который неизбежно станет в том или ином виде на повестке переговоров между Волкером и Сурковом. И тут стоит вспомнить, что после последнего раунда Сурков неожиданно заявил, что результат последних переговоров был довольно позитивным, чем сильно удивил экспертное сообщество и журналистов, которые ожидали, что переговоры будут по большому счету безрезультатными.

Киев начал по сути мочить план Расмуссена не потому, что у Киева проблемы с белорусскими миротворцами, хотя наверное Порошенко не очень доверяет Лукашенко, а потому, что любой ввод миротворцев, который не дает возможности украинской армии немедленно захватить Донбасс – это поражение киевской власти, причем поражение, которое нельзя будет отменить или переиграть. И вот поэтому, план который показали Волкеру, вызывает в Киеве зубной скрежет.

По этому плану миротворцы как раз должны обеспечить безопасность при проведении выборов и еще находиться на Донбассе два года, а значит реализация этого плана превращается в настоящий ад для Порошенко и вообще для всей постмайданной украинской власти. После проведения выборов на Донбассе, что предусмотрено минскими соглашениями, уже нельзя будет говорить о какой-то "оккупационной администрации", на Донбассе будет легитимная местная власть, с которой по тем же минским соглашениям надо будет договариваться официально и с которой придется иметь дело в рамках процесса изменения украинской конституции, которая фактически станет конституцией конфедеративной страны. При этом никаких силовых вариантов решения проблемы у Киева не останется. Понятно, что Порошенко и все украинские радикалы, будут до последнего сопротивляться появлению миротворцев в принципе или будут требовать, чтобы миротворцы были введены, как союзники украинской армии.

Проблема Киева однако заключается в том, что определять судьбу, права, состав, параметры и длительность миротворческой группировки, необходимой для обеспечения безопасного выполнения минских соглашений, будут вообще без участия Киева. В самом лучшем для Киева случае это будет решено по линии Вашингтон – Москва. В более неприятном, в треугольнике Москва – Вашингтон – Берлин, с учетом того, что в Берлине есть мощнейшее лобби, которое требует ввода миротворцев и одновременного снятия санкций с России.

И не надо думать, что если по каким-то причинам в состав миротворческого контингента не удастся ввести наших союзников из ОДКБ, таких как белорусы, то мы не найдем альтернативы. Найдем. Сразу же приходят в голову как минимум два варианта – Китай и Венесуэла, если что мы сами вооружим и оплатим нужный нам контингент. Так что Киеву остается надеяться, что Вашингтон его не сольет. Но это в любом случае временное явление.