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Политика

Страшные тайны: Михаил Горбачев

Миша Горбачев. Фото: GLOBAL LOOK press
Эпоха правления Михаила Горбачева уже вошла в историю – таких глобальных перемен Советский Союз не испытывал за все годы своего существования. Болезненный слом правил и законов, перестройка и гласность, новые мышление и разрядка, борьба с зеленым змием и открытость всему миру – вот яркие черты конца 80 годов XX века. И все это – дело рук одного человека. Dni.Ru собрали интересные и малоизвестные факты о жизни первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева.
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ВНУК ВРАГОВ НАРОДА

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 Тайны жизни и смерти политиков

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Михаил Горбачев родился на Ставрополье в крестьянской семье. Оба его деда были причислены советской властью к врагам народа и репрессированы. Дед по отцу, Андрей Моисеевич Горбачев – крестьянин-единоличник. За невыполнение плана посева в 1934 году был отправлен в ссылку в Иркутскую область.

Дед по матери, Пантелей Ефимович Гопкало, происходил из крестьян Черниговской губернии, позднее переселился на Ставрополье. Стал председателем колхоза, в 1937-м был осужден по обвинению в троцкизме. От расстрела его спасли изменение линии партии и февральский пленум 1938 года, посвященный борьбе с перегибами.

Интересно, что после отставки и крушения СССР внук репрессированных крестьян говорил, что рассказы деда по материнской линии послужили одним из факторов, склонивших его к неприятию советского режима.

Миша Горбачев с дедом Пантелеем Ефимовичем Гопкало (1894—1953) и бабушкой Василисой Лукьяновной Гопкало. Фото: wikipedia.org

БЕЗ ПЯТИ МИНУТ ЧЕКИСТ И НАУЧНЫЙ РАБОТНИК

Жизнь и политическая карьера будущего генсека могли сложиться совсем иначе: Михаил Горбачев запросто мог возглавить Комитет государственной безопасности. Дважды его кандидатура рассматривалась для перехода на работу в КГБ. В 1966 году его предлагали на пост начальника управления Ставропольского края, но его кандидатура была отвергнута тогдашним руководителем ведомства Владимиром Семичастным.

В 1969 году Юрий Андропов (он после Семичастного стал главой КГБ) рассматривал Горбачева как возможного кандидата на пост своего заместителя. Но и тогда карьерная лестница отвела Михаила Сергеевича от самого всесильного в Союзе ведомства.

Сам Горбачев вспоминал, что до избрания первым секретарем крайкома Ставропольского края в 1970 году у него были попытки уйти в науку. Он даже написал диссертацию, которая потом стала докладом на пленуме аграрного сектора Ставрополья. Горбачев никогда не жалел, что выбрал тогда политику, а не науку.

Горбачев посещает свиноводческое хозяйство в ГДР, 1966 год. Фото: wikipedia.org

ОБВИНЯЕМЫЙ В ИЗМЕНЕ РОДИНЕ

За несколько дней до добровольного ухода в отставку в декабре 1991 года в отношении Горбачева было возбуждено уголовное дело по статье "Измена Родине". Такое решение принял на свой страх и риск старший помощник генерального прокурора СССР Виктор Илюхин. Он посчитал, что президент СССР совершил именно это деяние, когда официально признал в сентябре 1991-го независимость Литвы, Латвии и Эстонии.

Правда, через несколько дней генпрокурор Николай Трубин закрыл дело в связи с тем, что решение о признании независимости прибалтийских республик принимал не лично президент, а Госсовет. Еще через два дня Илюхин был уволен из органов прокуратуры, а спустя неделю и Советский Союз приказал долго жить. Горбачев был обвиняемым в тяжелейшем преступлении всего несколько дней, оставаясь при этом на свободе.

Михаил Горбачев. Фото: GLOBAL LOOK press/Viktor Chernov

САМ ВЫРЫЛ СЕБЕ ЯМУ

Как известно, Михаил Горбачев был вынужден уйти в отставку с поста президента СССР после того, как в декабре 1991 года в Беловежской Пуще были подписаны соглашения о создании Содружества независимых государств. Одним из инициаторов этого действа был не кто иной, как президент РСФСР Борис Ельцин.

А ведь именно Горбачев еще в 1985 году, посоветовавшись со своим ближайшим сподвижником, секретарем ЦК КПСС Егором Лигачевым, вопреки совету премьер-министра Николая Рыжкова, принял решение назначить первым секретарем Московского горкома КПСС Бориса Ельцина.

Михаил Горбачев и Борис Ельцин. Фото: Дмитрий Соколов\Фотохроника ТАСС

СЛОМАЛ СТЕНУ

Большую роль Михаил Горбачев сыграл в объединении Германии. Именно благодаря ему исчезли Берлинская стена и граница между ГДР и ФРГ. Но мало кто знает, что президент СССР был первым в истории советским лидером, кто совершил государственный визит в Италию и Ватикан.

Переговоры на высшем уровне прошли в Риме в ноябре 1989 года, они окончательно подвели черту под периодом недоверия и натянутых отношений, связанных с участием Италии в гитлеровской коалиции.

Горбачев был принят Папой Иоанном Павлом II. Эта и следующая встреча через год оказали колоссальное влияние на отношение генсека-коммуниста к христианским ценностям. Уже 7 января 1991 года православное Рождество было объявлено в СССР государственным праздником – выходным днем. Именно при Горбачеве Советский Союз и Ватикан впервые установили дипломатические отношения и обменялись посольствами.

Р. Рейган и М. Горбачев отдыхают на ранчо Рейганов в Калифорнии, 1992 год. Фото: wikipedia.org

ИСТОРИЯ ЛЮБВИ

О любви Михаила Горбачева и его супруги сказано и написано немало. Огромным горем стал ранний уход из жизни Раисы Максимовны. Неизлечимая болезнь сделала свое дело – первая леди ушла из жизни в 1999 году. Она умерла от лейкоза в возрасте 67 лет.

Спустя годы Горбачев рассказал о своей любви к супруге: это была романтическая и трогательная история. Свадьбу молодые и безденежные студенты сыграли в диетической столовой, сейчас таких уже не встретишь. Жили в общежитии, скромно и небогато.

Первая беременность молодой жены будущего генсека партии закончилась трагически. По настоянию врачей Раисе Максимовне пришлось сделать аборт. Все дело в приступе острого ревматизма, который случился у нее незадолго до беременности. Сын Сережа, о котором мечтали молодые, так и не появился на свет. Но через несколько лет в семье Горбачевых все-таки произошло пополнение: родилась дочка Ирина.

Раиса и Михаил Горбачевы. Фото: Лизунов Юрий, Чумичев Александр/Фотохроника ТАСС

ИСТОРИЯ ОБМАНА

С именем Михаила Горбачева связана одна интересная история. В конце 80-х в Москву со Ставрополья приехал молодой и предприимчивый молодой человек. Он представлялся везде племянником генсека и даже показывал фотографию, на которой был запечатлен с Михаилом Сергеевичем.

Оказалось, что музыкант, основатель группы "Ласковый май" таким образом прокладывал себе дорогу к деньгам. Как его только не называли – Остап Бендер наших дней, великий комбинатор шоу-бизнеса... Не исключено, что именно придуманная будущим продюсером и политиком история родства с Михаилом Горбачевым помогла ему добиться высот в карьере.

А про фотографию с генсеком Разин через несколько лет рассказал всю правду. Оказывается, когда Михаил Горбачев приезжал к себе на родину, молодой Андрюша попросил друзей сфотографировать его с московским гостем. Так что из всей этой истории только фотография оказалась настоящей.

Андрей Разин. Фото: GLOBAL LOOK press/Viktor Chernov

ГДЕ ЗОЛОТО ПАРТИИ?

Известно, что после правления Горбачева богатая страна осталась с огромным долгом, за время нахождения его у власти золотой запас СССР уменьшился в десять раз, а внешний государственный долг вырос почти в три раза. В связи с этим в 90 годы в прессе появилась версия огромных хищений в экономике страны и причастности к ним генсека КПСС. Дескать, Горбачев и его верные друзья похитили и тайком вывезли за границу золото партии – резервы СССР в валюте и драгоценностях. Всего – 11 миллиардов долларов.

Но как ни была горяча эта по большей части выдуманная журналистами тема, она так и осталась одной из легенд. Ни следственным органам, ни независимым исследователям не удалось выйти на след золота партии, которое якобы до сих пор хранится в зарубежных банках. Кстати, в 1992 году экс-президент СССР был допрошен следователем Генеральной прокуратуры по делу о финансах КПСС, но никакого результата это не принесло. Так что предположения журналистов, что Михаил Горбачев стал сказочно богат после ухода в отставку, не выдерживают никакой критики.

На сегодня единственным официально подтвержденным доходом экс-президента СССР является его пенсия по старости, а именно 40 минимальных размеров оплаты труда – 702 440 рублей, что, безусловно, выше средних зарплат и пенсий в стране.


Автор: Александр Пельт17 февраля 2018, 10:03

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